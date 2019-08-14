«Конспиратор из меня так се»: беременная Ида Галич станцевала с округлившимся животиком под песню Светланы Лободы

29-летняя Ида Галич долго скрывала то, что готовится стать матерью. О том, что девушка ожидает первенца, стали говорить давно, когда она стала носить свободную одежду и посещать центры планирования семьи.
Сегодня, 14 августа, в СМИ появились фотографии, сделанные во время отдыха Иды в Монако. Галич решила прервать молчание и официально оповестила подписчиков о том, что скоро станет мамой. Девушка, известная чувством юмора и артистизмом, выбрала для этого нестандартный подход.
«Раз все паблики уже написали, не вижу смысла делать вид , что ничего не происходит. Когда два человека любят друг друга , такое происходит. всем спасибо за поздравления, мы еще совсем маленькие , но конспиратор из меня так се», - подписала видео Галич (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.). При этом она не стала уточнять, когда малыш появится на свет.
Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева в мае 2018 года через несколько месяцев после знакомства.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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