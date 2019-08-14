«Конспиратор из меня так се»: беременная Ида Галич станцевала с округлившимся животиком под песню Светланы Лободы

29-летняя Ида Галич долго скрывала то, что готовится стать матерью. О том, что девушка ожидает первенца, стали говорить давно, когда она стала носить свободную одежду и посещать центры планирования семьи.

Сегодня, 14 августа, в СМИ появились фотографии, сделанные во время отдыха Иды в Монако. Галич решила прервать молчание и официально оповестила подписчиков о том, что скоро станет мамой. Девушка, известная чувством юмора и артистизмом, выбрала для этого нестандартный подход.