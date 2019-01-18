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Губки бантиком и глазки-пуговки: Дмитрий Маликов растрогал фанатов своей детской фотографией

Детское фото Дмитрия Маликова очаровало его поклонниц.

Год назад 48-летний Дмитрий Маликов снова стал отцом. Незадолго до дня рождения сына артист решил полистать и свои детские альбомы.

«Звоню Вам», — показал певец фотографию, на которой он запечатлен совсем маленьким.

Губки бантиком и глазки-пуговки растрогали подписчиц его блога. «Боже мой, прелесть», «Губки бантиком», «Какой умный взгляд)))))», «Дмитрий Юрьевич очень деловит», «Никогда бы не догадалась, что этот малыш — Дмитрий Маликов», «Какой хорошенький», «И в детстве Вы были прекрасным....», «Вы ни чуть не изменились, разве что волосы длиннее стали», «Димочка ты сейчас точно также сфотографируйся! Думаю классно будет», «Дима, я так понимаю, это фото к популярному сейчас челленджу "10 лет назад"», «#50yearchallenge», — обсуждают они.

«Сынок похож на Вас», «Теперь понятно на кого похожа дочь! Здесь прям одно лицо», — уверены поклонницы.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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