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«Сын — самый лучший, умный, красивый»: Дмитрий Маликов взял на себя воспитание годовалого Марка

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Дмитрия Маликова

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48-летний Дмитрий Маликов рассказал об отношениях с женой после рождения ребенка и признался, что планирует воспитывать сына сам.

Чуть меньше года назад популярный певец Дмитрий Маликов снова стал папой. Незадолго до первого дня рождения мальчика (его маленький Марк отметит в январе) артист рассказал, как изменилась жизнь семейства в связи с этим счастливым событием. Так, воспитанием сына он планирует заняться сам, отчасти потому, что дочь выросла «девушкой с характером». «Дочку вот больше жена воспитывала, я доверил ей это дело. А сыном сам займусь. Мы так распределили обязанности. Марка хочу воспитать сильным, спокойным и мудрым», — сообщил он.

«Конечно, нам, как всем родителям, кажется, что сын — самый лучший, умный, красивый. Наверное, он развивается так, как положено любому ребенку. Мягкий и добрый он в меня, красивый — в маму», — признался музыкант в интервью «СтарХиту».

Отношения с супругой после рождения крохи почти не изменились. «Меняется настроение в лучшую сторону, когда Марк находится рядом. Появляется дополнительная нежность», — отмечает мужчина.

Чаще всего артист посвящает время сыну утром, с 8 до 10. Он с удовольствием возился бы с ним вечером, но когда возвращается с работы, малыш уже спит. В выходные заботливый папа гуляет с малышом, кормит его: «Многое уже подзабыл, как что делать. Когда дочка родилась, я больше думал о творчестве, а сейчас — о жизни».

В ближайшее время семья планирует улучшить жилищные условия. «Планируем переезд, но еще не скоро. Пока все в процессе. Просто дом, в котором мы живем 20 лет, уже сильно устарел. Его нельзя переделать, перестроить, разве что снести», — поделился артист.

Фото и видео: instagram

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