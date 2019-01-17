Моложе на 10 лет: Ксения Собчак, Юлия Савичева, Анфиса Чехова, Валерия и другие российские звезды поучаствовали в #10yearschallenge

Вот уже несколько дней в Сети проходит флешмоб #10yearschallenge, в рамках которого пользователи публикуют фотографии 10-летней давности рядом с современными снимками. Теперь это развлечение охватило и Instagram российских звезд.
«В 27 я была счастлива и влюблена. И даже на работе это было видно)))))», — поделилась старой фотографией Ксения Собчак.
«НУ КАК НЕ ПОУЧАСТВОВАТЬ В ТАКОМ ФЛЕШМОБЕ? Говорят, что чем старше женщина, тем короче юбка. Вот, к примеру, на обоих фото юбки вообще нет, а шорты 2009г гораздо короче тех, что на фото справа», — похвасталась Валерия.
«У меня тоже ничего не изменилось: жена та же, профессия та же, прическа та же. Думаете, что -то пора менять?», — шутит Иосиф Пригожин.
«Давно пора признаться. Я — Бенджамин Баттон», — иронизирует Дмитрий Шепелев.
«Я тоже подверглась голливудской лихорадке и решила вспомнить какой я была 10 лет назад. В день, что запечатлен на фото слева, я была на премьере фильма ужасов "ССД", где я сыграла большую роль. На фото справа я под елочкой в конце 2018. Между этими двумя фотографиями моя семейная жизнь, рождение сына, роли в кино и театре, десяток тв программ в России и в Украине, развод, книга и собственная марка одежды», — анализирует Анфиса Чехова.
«Мне гораздо-гораздо больше по душе Сати-2018, чем Сати-2008! Хотя внешне мало что изменилось. Как говорит мой муж, ту Сати-2008г, он бы с радостью закадрил, она озорная sexy girl и более дерзкая. Но жениться и жизнь прожить, он предпочитает с сегодняшней Сати, ибо красота и сексуальность стали глубже, тоньше - так говорит муж, и я ему верю», — кокетничает Сати Казанова.
«Я научилась делать утку», — пошутила Лена Третьякова, бывшая участница поп-группы «Ранетки».
Юлия Савичева, Татьяна Арно, Лиза Арзамасова (актриса из сериала «Папины дочки»), Дарья Повереннова, Сати Спивакова, Инна Маликова, Ирина Гринева, Анастасия Макеева, Марина Юдашкина и другие звезды также опубликовали старые снимки в рамках этого флешмоба.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram