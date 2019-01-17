Моложе на 10 лет: Ксения Собчак, Юлия Савичева, Анфиса Чехова, Валерия и другие российские звезды поучаствовали в #10yearschallenge

«У меня тоже ничего не изменилось: жена та же, профессия та же, прическа та же. Думаете, что -то пора менять?», — шутит Иосиф Пригожин.

«Давно пора признаться. Я — Бенджамин Баттон», — иронизирует Дмитрий Шепелев.

«Я тоже подверглась голливудской лихорадке и решила вспомнить какой я была 10 лет назад. В день, что запечатлен на фото слева, я была на премьере фильма ужасов "ССД", где я сыграла большую роль. На фото справа я под елочкой в конце 2018. Между этими двумя фотографиями моя семейная жизнь, рождение сына, роли в кино и театре, десяток тв программ в России и в Украине, развод, книга и собственная марка одежды», — анализирует Анфиса Чехова.

«Мне гораздо-гораздо больше по душе Сати-2018, чем Сати-2008! Хотя внешне мало что изменилось. Как говорит мой муж, ту Сати-2008г, он бы с радостью закадрил, она озорная sexy girl и более дерзкая. Но жениться и жизнь прожить, он предпочитает с сегодняшней Сати, ибо красота и сексуальность стали глубже, тоньше - так говорит муж, и я ему верю», — кокетничает Сати Казанова.

«Я научилась делать утку», — пошутила Лена Третьякова, бывшая участница поп-группы «Ранетки».

Юлия Савичева, Татьяна Арно, Лиза Арзамасова (актриса из сериала «Папины дочки»), Дарья Повереннова, Сати Спивакова, Инна Маликова, Ирина Гринева, Анастасия Макеева, Марина Юдашкина и другие звезды также опубликовали старые снимки в рамках этого флешмоба.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram