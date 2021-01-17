Гроза мальчишек: фанаты в восторге от 7-летней дочери Реввы

Девочки уже сами становятся звездами, как их отец. Александр снимается с ними в рекламе, берет их на светские мероприятия. Младшая Амели уже успела стать популярной на YouTube – видео с ней «Хитрый зайчик съел все конфетки» набрало сотни тысяч просмотров и собрало множество комментариев.

Сегодня жена известного шоумена опубликовала видео, на котором малышка Амели в стильном наряде проходит по коридору модельной походкой. Волосы маленькой знаменитости красиво уложены, а модный прикид подобран со вкусом.