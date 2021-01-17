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Гроза мальчишек: фанаты в восторге от 7-летней дочери Реввы

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Анжелика Ревва, Александр Ревва

Фото: @angelikarevva / Instagram

Очаровательных Дочерей Анжелики и Александра Реввы зовут красивыми именами Алиса и Амели. Звездные родители часто показывают малышек в своих блогах в Instagram.

Девочки уже сами становятся звездами, как их отец. Александр снимается с ними в рекламе, берет их на светские мероприятия. Младшая Амели уже успела стать популярной на YouTube – видео с ней «Хитрый зайчик съел все конфетки» набрало сотни тысяч просмотров и собрало множество комментариев.

Сегодня жена известного шоумена опубликовала видео, на котором малышка Амели в стильном наряде проходит по коридору модельной походкой. Волосы маленькой знаменитости красиво уложены, а модный прикид подобран со вкусом.

Пользователи Сети пришли в восторг от красоты и женственности маленькой девочки. В комментариях под публикацией они написали ей множество комплиментов.

«Классная такая», «Юная модель», «Красотка», — пишут поклонники.

Напомним, Александр и Анжелика Ревва поженились в 2007 году. Во многих интервью актер и певец рассказывал, что это была любовь с первого взгляда, которая день ото дня становится только сильнее.

Фото: @angelikarevva / Instagram

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