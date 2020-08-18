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Темные локоны и глаза цвета чая: старшая дочь Александра Реввы превратилась в роскошную красавицу

Художественное фото 12-летней Алисы Реввы восхитило поклонников ее отца.

«Сегодня у моей малышки Алисы предпоказ мультфильма "Куриный забег", в котором она впервые озвучила главную роль. Ну что я могу сказать... от осинки не родятся апельсинки!! Горжусь тобой, доченька!!! Сам мультик можно посмотреть во всех кинотеатрах с 20-го августа», - написал шоумен под фотопортретом дочери.

«Какая красотка, солнышко», «Большая уже», «Такая взрослая красавица на фото», «На глазах превращается в девушку», «Невероятная красавица», «Вся в родителей», «Нереальной красоты глаза у Алисы», «Какая молодчинка!!!!! Красивый светлый талантливый человечек, только вперед», - поддержали восхищенные красотой начинающей артистки подписчики.

Фото и видео: Instagram/@arthurpirozhkov

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