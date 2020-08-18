Темные локоны и глаза цвета чая: старшая дочь Александра Реввы превратилась в роскошную красавицу

«Сегодня у моей малышки Алисы предпоказ мультфильма "Куриный забег", в котором она впервые озвучила главную роль. Ну что я могу сказать... от осинки не родятся апельсинки!! Горжусь тобой, доченька!!! Сам мультик можно посмотреть во всех кинотеатрах с 20-го августа», - написал шоумен под фотопортретом дочери.