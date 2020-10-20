Александр Ревва показал эффектное фото жены в честь ее дня рождения: «Мой ангел!»
Фото: Instagram Анжелики Реввы
Александр Ревва опубликовал в Instagram эффектное фото супруги Анжелики, на котором она широко улыбается и буквально светится от счастья. «Самая большая удача в моей жизни - это то, что я встретил Тебя, моя Анжелика. Я никогда не забуду нашу с Тобой первую встречу - это был самый длинный и незабываемый вечер в моей жизни. Спасибо Богу за то, что подарил мне Тебя!!! Спасибо Тебе за безумную Любовь, которая делает меня сильным и настоящим мужчиной! Спасибо Тебе за самых прекрасных деток - Алису и Амели! Я хочу пожелать тебе, моя Любовь, оставаться такой же нежной, красивой и самой Любимой. Я Люблю Тебя!!! С Днём рождения, мой Ангел!!!!», — написал артист.
Сама именинница тоже показала фото, на котором она выглядит роковой красоткой. «Мой день.. 20.10. Я верю, что в этот день именинник имеет vip проход в "желанношную" и его желания вступают в силу в первую очередь, так вот: желаю нам всем сегодня больше осознанности и доброты... И еще желаю чистого неба над головой, чистых морей и океанов, чистого воздуха, чистых помыслов и чистого сердца каждому. Я вас очень люблю, ВСЕХ», — написала Анжелика.
В начале года известный шоумен Александр Ревва в четвертый раз женился на своей супруге Анжелике. «Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться...», — подписал романтичное видео Ревва цитатой из своей же песни. «Я стала твоей женой... уже в четвертый раз», — рассказала Анжелика и показала красивые семейные фотографии со свадебной церемонии на Мальдивах, на которой присутствовали дочери пары Алиса и Амели. «Предприниматель, бизнес-ангел», — написано в профиле жены артиста.
Фото: Instagram
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