Александр Ревва показал эффектное фото жены в честь ее дня рождения: «Мой ангел!»

Александр Ревва опубликовал в Instagram эффектное фото супруги Анжелики, на котором она широко улыбается и буквально светится от счастья. «Самая большая удача в моей жизни - это то, что я встретил Тебя, моя Анжелика. Я никогда не забуду нашу с Тобой первую встречу - это был самый длинный и незабываемый вечер в моей жизни. Спасибо Богу за то, что подарил мне Тебя!!! Спасибо Тебе за безумную Любовь, которая делает меня сильным и настоящим мужчиной! Спасибо Тебе за самых прекрасных деток - Алису и Амели! Я хочу пожелать тебе, моя Любовь, оставаться такой же нежной, красивой и самой Любимой. Я Люблю Тебя!!! С Днём рождения, мой Ангел!!!!», — написал артист.