48-летняя Эвелина Бледанс похвасталась загорелым телом на светской вечеринке

Вчера, 13 июля, друзья бизнес-леди Екатерины Одинцовой поздравляли ее с праздником. Гости ее «золотого» юбилея постарались выбрать платья цвета «металлик». Ярче всех сияла актриса Эвелина Бледанс. Она выбрала струящееся платье с весьма откровенным вырезом и дополнила его золотыми босоножками в греческом стиле, что сделало ее похожей на античную богиню.

Наряд звезды смотрелся особенно органично на ее загорелом теле: большую часть времени артистка проводит у моря. Чаще всего маму в поездках сопровождает сын.

Для того, чтобы сохранить в свои 48 такую потрясающую фигуру, Эвелина часто сидит на диетах, не забывает и о спорте. Но любимая тема актрисы — детокс. Не так давно она поделилась в блоге простым рецептом эффективного средства, которое помогает вывести шлаки и набраться энергии.

Фото: instagram.com, Александра Погиба / Passion.ru