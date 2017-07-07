Телеведущая делится в Instagram подробностями отдыха

Телеведущая Эвелина Бледанс сейчас отдыхает в Крыму, о чем постоянно напоминает подписчикам в Instagram новыми публикациями. Одной из последних записей стал забавный видеоролик с танцами Эвелины и ее сына Семена. «Перед обедом обязательный #попотряс», — подписала ролик знаменитость.

Поклонники телеведущей отметили идеальную фигуру 49-летней актрисы и счастливую жизнерадостную улыбку малыша: «Какие Вы классные☺!Добра Вам», «А мне нравится на них смотреть, потому что они искренние. А это сейчас в людях редкость.», «Классно!) Семочка ты супер», «Эвелина, вы замечательная мама и Господь вам дал замечательного сына! У вас все и так хорошо, а будет ещё лучше! Сема очень сладкий мальчик», «Вы в такой форме в Вашем возрасте просто супер, а Сема счастливый ребёнок он все время с любящей мамой!!!! :-)»