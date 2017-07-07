Зажигательные танцы и клетка с тигрятами: как проходят крымские каникулы Эвелины Бледанс
Телеведущая Эвелина Бледанс сейчас отдыхает в Крыму, о чем постоянно напоминает подписчикам в Instagram новыми публикациями. Одной из последних записей стал забавный видеоролик с танцами Эвелины и ее сына Семена. «Перед обедом обязательный #попотряс», — подписала ролик знаменитость.
Поклонники телеведущей отметили идеальную фигуру 49-летней актрисы и счастливую жизнерадостную улыбку малыша: «Какие Вы классные☺!Добра Вам», «А мне нравится на них смотреть, потому что они искренние. А это сейчас в людях редкость.», «Классно!) Семочка ты супер», «Эвелина, вы замечательная мама и Господь вам дал замечательного сына! У вас все и так хорошо, а будет ещё лучше! Сема очень сладкий мальчик», «Вы в такой форме в Вашем возрасте просто супер, а Сема счастливый ребёнок он все время с любящей мамой!!!! :-)»
Кроме того, телеведущая вновь напомнила своим подписчикам о посещении сафари-парка Тайган, где ей удалось попасть в клетку с тигрятами. «Ласкайте всех, кто просит и не просит ласки. Всем пригодится, впридачу с теплым словом❤️ Или не так?!» — гласит подпись.
Ласкайте всех, кто просит и не просит ласки. Всем пригодится, впридачу с теплым словом❤️ Или не так?! #утро #блёданс #тайган #любовь
Публикация от Evelina Bledans (@bledans)
(Орфография и пунктуация авторов сохранены.— прим.ред.)
Фото: instagram.com