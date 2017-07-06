Екатерина Одинцова отметила юбилей и день рождения своего агентства PR Trend в ресторане La Prima.

Телеведущая и бизнес-леди Екатерина Одинцова по традиции отметила сразу два дня рождения – свой юбилей и день основания креативного пиар-агентства PR Trend, которым она успешно руководит на протяжение семи лет. Праздничный ужин состоялся в итальянском ресторане La Prima в центре Москвы.

Заявленные в дресс-коде золото и серебро заполнили ярким блеском и благородным мерцанием большой зал. Именинница встречала гостей в образе голливудской дивы в серебристом платье со шлейфом от дизайнера Наталии Гарт. В этот вечер сияли все за редким исклюением. Так, Ольга Орлова решила прийти на «золотую» вечеринку в сиреневом платье, но компенисоровала свой промах душевными поздравлениями.