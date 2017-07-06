Ольга Орлова, Сати Казанова и другие звезды на «золотом» юбилее Екатерины Одинцовой
Телеведущая и бизнес-леди Екатерина Одинцова по традиции отметила сразу два дня рождения – свой юбилей и день основания креативного пиар-агентства PR Trend, которым она успешно руководит на протяжение семи лет. Праздничный ужин состоялся в итальянском ресторане La Prima в центре Москвы.
Заявленные в дресс-коде золото и серебро заполнили ярким блеском и благородным мерцанием большой зал. Именинница встречала гостей в образе голливудской дивы в серебристом платье со шлейфом от дизайнера Наталии Гарт. В этот вечер сияли все за редким исклюением. Так, Ольга Орлова решила прийти на «золотую» вечеринку в сиреневом платье, но компенисоровала свой промах душевными поздравлениями.
Музыкальные презенты преподнесли певицы Сати Казанова и Елена Романова, а также молодой артист Брендон Стоун. Теле- и радиоведущий Александр Анатольевич провел конкурс, в котором участники смогли посоревноваться в знании музыкальных произведений и выиграть подарки от партнеров агентства именинницы.
Ближе к полуночи под громкие аплодисменты вынесли праздничный торт, и Елена Романова а капелла исполнила знаменитую «Happy Birthday to You». А после праздник продолжился чудесной музыкой и танцами до глубокой ночи.
Фото: Александра Погиба / Passion.ru, архивы пресс-служб