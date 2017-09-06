Юлия Проскурякова рассказала, почему разорвала отношения с Еленой Есениной

25 августа Юлия Проскурякова сообщила, что прекращает отношения со своей коллегой, Еленой Есениной. В подробности конфликта певица не вдавалась, но намекнула, что речь касается совместного творчества и авторских прав. Сегодня Юля рассказала о неприятной ситуации, которая стала причиной ссоры, а также сообщила, что готова подать в суд на бывшую подругу.

«Это была наша вторая работа, флешмоб для трех тысяч беременных мам. Елена знала об этом за две недели, нам был выплачен гонорар за выступление, но на площадке она решила, что ей должны отдельно заплатить за песню. Она вызвала организаторов и начала выяснять с ними отношения. Говорила об ущемлении авторских прав. В итоге на флешмобе перед беременными мамами, от которых она ушла за пять минут до выхода на сцену, я спела песню "Ты мое счастье", авторства Юли Николаевой! Так что и в этом случае мы не нарушили авторских прав Елены», — рассказала она журналу «СтарХит».

«Самое неприятное — это то, что там было огромное количество беременных мам с детьми, которые учили танец под песню "Я мать" неделю», — подчеркнула Проскурякова.

Заявление Елены о том, что с ней даже не заключили договор для участия в мероприятии, а в афишах было указано только имя ее коллеги, Юля ответила: «У нас с Еленой не было ни одного большого совместного концерта для того, чтобы делать афиши! Концерт не может состоять из двух песен... Во всех остальных пресс-релизах мы Елену указывали! У нас есть все доказательства этого у официальных представителей организаторов мероприятий. Во всех радиоинтервью я всегда говорила об авторстве Елены, так что если она сделает официальное заявление, что мы ущемляли ее авторские права, то мы также сможем подать в суд за клевету и оскорбление чести и достоинства!»