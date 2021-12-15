passion.ru
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На фоне слухов о разводе Лепса госпитализировали в психиатрическую клинику, но его директор все отрицает

Вчера стало известно о плохом самочувствии Григория Лепса. Сообщалось, что у него подскочило давление и случился гипертонический криз, в связи с чем он отменил выступление с певицей Ларисой Долиной, но состояние исполнителя удалось стабилизировать. Однако сегодня появилась информация якобы ему вновь потребовалась помощь медиков.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Григорий Лепс на "Жаре"

Фото: Globallook

Сперва Григорий Лепс был госпитализирован в одну из столичных больниц, где ему потребовалась помощь психиатра, утверждает Telegram-канал Mash. «За неделю певец дважды попадал в больницу. В первый раз Лепс был сильно пьян и признался, что в последнее время самый лучший день к нему не заходит, да и счастливым, как никто он себя назвать уже не может. Врачи предложили остаться в больничке, но Григорий сделался буен и неадекватен. На помощь пришла психбригада — хотела направить его в реанимацию», — сообщается в источнике. В конечном итоге певец якобы отказался от лечения в спецклинике, но психиатр выписал ему сильнодействующие препараты.

Через день артист снова вернулся в больницу. Он пришел в состоянии алкогольного опьянения и в окружении охраны. На этот раз его удалось госпитализировать, но не на долго. Ночь он отсыпался на больничной койке, периодически порываясь уйти, на утро у него это получилось, сообщили инсайдеры.

Однако PR-директор певца Григория Лепса Владимир Урюпин опроверг данную информацию, поступившую от Mash. «Нет, это абсолютная глупость. Григорий Викторович дома находится, готовится к концерту, который состоится в воскресенье — "Рождество с Григорием Лепсом". Полная ерунда. В абсолютном здравии, никаких проблем», — подчеркнул Урюпин в беседе с NEWS.ru.

Фото: Globallook, Starface

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