На фоне слухов о разводе Лепса госпитализировали в психиатрическую клинику, но его директор все отрицает

Через день артист снова вернулся в больницу. Он пришел в состоянии алкогольного опьянения и в окружении охраны. На этот раз его удалось госпитализировать, но не на долго. Ночь он отсыпался на больничной койке, периодически порываясь уйти, на утро у него это получилось, сообщили инсайдеры.

Однако PR-директор певца Григория Лепса Владимир Урюпин опроверг данную информацию, поступившую от Mash. «Нет, это абсолютная глупость. Григорий Викторович дома находится, готовится к концерту, который состоится в воскресенье — "Рождество с Григорием Лепсом". Полная ерунда. В абсолютном здравии, никаких проблем», — подчеркнул Урюпин в беседе с NEWS.ru.