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«Моя прекрасная»: Олег Газманов нежно поздравил жену с 30-летием со дня знакомства

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Олег и Марина Газмановы

Фото: Instagram
Певец посвятил супруге Марине трогательные строки.

Олег и Марина Газмановы отмечают 30-годовщину со дня знакомства. Супруги в социальных обменялись нежными поздравлениями. 15 июля – их годовщина свадьбы, которую они сыграли в 2003 году.

Музыкант посвятил любимой женщине нежные строки:

«Сегодня годовщина нашей свадьбы! 30 лет мы знаем и любим друг друга... И не надо говорить лишних слов… Моя любимая легко ранимая, Нетерпеливая, неповторимая, Необъяснимая, неукротимая, Такая разная такая страстная, С 30-летием - моя прекрасная…», поздравил Олег Газманов жену (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Олег и Марина Газмановы

Марина также призналась супругу в чувствах: «Спасибо за ЛЮБОВЬ и в свете, и в уроках , в детях , в закатах и восходах, в путешествиях и в спорах, в болезнях и в нашем смехе. Я унесу за тень ресниц всё ЭТО! С годовщиной нас 30 лет мы вместе!», - написала она.

Напомним, брак с Мариной стал для Олега вторым. От первой жены Ирины у Газманова есть сын Родион, который пошел по стопам отца, став певцом и телеведущим.

Олег усыновил сына Марины от предыдущих отношений: она родила сына Филиппа от брата Сергея Мавроди – Вячеслава. Но несколько лет спустя Филипп сменил фамилию на Газманов. У супругов есть общая дочь Марианна, которая родилась в декабре 2003 года.

В интервью Олег Газманов признавался, что авторские права на большинство его песен принадлежит его жене.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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