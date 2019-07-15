«Моя прекрасная»: Олег Газманов нежно поздравил жену с 30-летием со дня знакомства

Олег усыновил сына Марины от предыдущих отношений: она родила сына Филиппа от брата Сергея Мавроди – Вячеслава. Но несколько лет спустя Филипп сменил фамилию на Газманов. У супругов есть общая дочь Марианна, которая родилась в декабре 2003 года.

В интервью Олег Газманов признавался, что авторские права на большинство его песен принадлежит его жене.