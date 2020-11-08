Олег Газманов похвастался подросшим красавцем-сыном

«Два моих парня – Зорро и Филипп»,– подписал публикацию народный артист и пожелал своим фанатам отличного воскресного дня.

Поклонники эстрадного певца оценили фотографию по достоинству. Они написали множество восхищенных слов в комментариях:

«Какой сын красавчик! И пес тоже! Ваши парни - глаз не отвести! Я думаю, что вы самый лучший папа», «Мощь, красота и сила», «Шикарные оба!», «Хороши мальчишки, ничего не скажешь!», «Классные, здоровые и очаровательные ребята», «Настоящие суровые мужчины, супер!», «Бруталы. Статные, сильные и мужественные», «Выглядят как настоящие короли!», «Вид захватывает дух», – поделились своими восторженными отзывами фолловеры.