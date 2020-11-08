Олег Газманов похвастался подросшим красавцем-сыном
Младший Газманов позирует на фоне красивой природы вместе с домашним любимцем своего звездного отца – с охотничьей немецкой овчаркой по кличке Зорро.
«Два моих парня – Зорро и Филипп»,– подписал публикацию народный артист и пожелал своим фанатам отличного воскресного дня.
Поклонники эстрадного певца оценили фотографию по достоинству. Они написали множество восхищенных слов в комментариях:
«Какой сын красавчик! И пес тоже! Ваши парни - глаз не отвести! Я думаю, что вы самый лучший папа», «Мощь, красота и сила», «Шикарные оба!», «Хороши мальчишки, ничего не скажешь!», «Классные, здоровые и очаровательные ребята», «Настоящие суровые мужчины, супер!», «Бруталы. Статные, сильные и мужественные», «Выглядят как настоящие короли!», «Вид захватывает дух», – поделились своими восторженными отзывами фолловеры.
А вам понравилось новое фото Олега Газманова? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @oleggazmanov / Instagram
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