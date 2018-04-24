Горячий стриптиз от Максима Галкина взбудоражил его поклонников

Трогательные видеоролики с участием общих с Аллой Пугачевой детей полюбились подписчикам Максима Галкина и сделали маленьких Лизу и Гарри настоящими звездами Интернета. Вероятно, теперь шоумен решил вплотную заняться своим имиджем. В эти выходные юморист подробно рассказал о своих достоинствах, а сегодня опубликовал видеоролик, в котором предстал перед зрителями полуобнаженным.
Максим никогда не скрывал своих амбиций. В начале своей творческой карьеры пародист замахнулся на самого Александра Сергеевича Пушкина:
Теперь артист возмужал и, как признавалась сама Примадонна, сам содержит свое семейство. Алле Борисовне лишь изредка приходится помогать партнеру, и делает она это с королевским размахом.
А вы подписаны на Instagram Максима?
Фото: instagram