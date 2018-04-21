«Красив и скромен»: Максим Галкин рассказал о своих достоинствах

Поклонники уверены, что Максим справится с любой ролью: «Хорош для кино! Посмотрела бы с вашим участием драму», «Насчёт кино, то да!))) Вот Вы классный артист, обожаю Ваше творчество, но в кино блин реально, как-то даже и не представляю Вас)», «Максим! Сыграй нам Остапа Бендера!», «Да, в кино срочно надо!😉», «Да, князей и прочих благородных персонажей играть, к тому же обеих полов при необходимости!)))», «А почему бы и нет?На роль Джеймса Бонда!».

Напомним, у Максима Галкина есть небольшой опыт съемок в кино. Шоумен снимался в Ералаше, а обаятельный стилист Алексей Чижов из музыкального фильма «За двумя зайцами» в исполнении Максима навсегда запомнился зрителям.