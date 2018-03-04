Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Алла Пугачева «разрешила весну» и заработала 8 миллионов

1 / 10
Фото из Instagram Александра Буйнова
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Начало весны выдалось удачным для 68-летней Аллы Пугачевой.

Алла Борисовна Пугачева не раз признавалась, что ей не всегда хватает денег, которые зарабатывает муж. Поэтому, несмотря на то, что Примадонна решила большую часть времени посвящать себе и детям, время от времени ей приходится выходить в свет. И делает она это весьма успешно.

Вчера, 4 марта, в первое воскресенье весны Алла Борисовна напомнила о себе, закатив вечеринку в караоке-клубе бывшего мужа «Филармония». На традиционную встречу нового сезона собрались друзья Пугачевой. Все они получили пригласительные открытки, на которых была напечатана картина кисти Примадонны.

Идея масштабной встречи весны тоже принадлежала ей. «Обязательно сегодня откроются окна, Алла торжественно провозгласит — "ВЕСНУ РАЗРЕШАЮ!", и гости радостно повторят эти традиционные слова!.. Эх, сколько же весен мы так встречали!.. И вы, друзья, откройте окна и впустите весну, пусть она поскорее приходит», — с утра предвкушал старинный приятель Пугачевой, музыкант Игорь Николаев.

На празднике веселились: Филипп Киркоров, Николай Басков, Максим Галкин, Татьяна Навка и Дмитрий Песков с дочкой, Александр Буйнов, Жасмин, Олеся Судзиловская, Ирина Хакамада и другие звезды.

«Весну разрешаем!.. Девчонки,а ну,быстро оделись легко,по-весеннему,мини-бикини-юбки и все такое!А то снег будет лежать...до августа», — шутил Буйнов.

А Песков исполнил нежный танец с дочкой.

«Какое же счастье, когда папа держит тебя в своих объятьях!!! Эти минуты остаются в памяти на всю жизнь. Спасибо большое @alla_orfey за этот чудесный, такой семейный и добрый праздник весны!!!», — написала его супруга в блоге.

Сегодня стало также известно, что несколькими днями раньше Алла Борисовна была приглашена на свадьбу и спела в столичном зале торжества «Сафиса». За полчаса выступления она получила не менее 8 миллионов рублей. По информации издания «Дни.ру», заказчик сам составил список композиций, а главная артистка страны их исполнила.

Фото: instagram

Популярное
Group
Гороскоп