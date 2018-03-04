Алла Пугачева «разрешила весну» и заработала 8 миллионов

Алла Борисовна Пугачева не раз признавалась, что ей не всегда хватает денег, которые зарабатывает муж. Поэтому, несмотря на то, что Примадонна решила большую часть времени посвящать себе и детям, время от времени ей приходится выходить в свет. И делает она это весьма успешно.

Вчера, 4 марта, в первое воскресенье весны Алла Борисовна напомнила о себе, закатив вечеринку в караоке-клубе бывшего мужа «Филармония». На традиционную встречу нового сезона собрались друзья Пугачевой. Все они получили пригласительные открытки, на которых была напечатана картина кисти Примадонны.

Идея масштабной встречи весны тоже принадлежала ей. «Обязательно сегодня откроются окна, Алла торжественно провозгласит — "ВЕСНУ РАЗРЕШАЮ!", и гости радостно повторят эти традиционные слова!.. Эх, сколько же весен мы так встречали!.. И вы, друзья, откройте окна и впустите весну, пусть она поскорее приходит», — с утра предвкушал старинный приятель Пугачевой, музыкант Игорь Николаев.