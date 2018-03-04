Алла Пугачева «разрешила весну» и заработала 8 миллионов
Алла Борисовна Пугачева не раз признавалась, что ей не всегда хватает денег, которые зарабатывает муж. Поэтому, несмотря на то, что Примадонна решила большую часть времени посвящать себе и детям, время от времени ей приходится выходить в свет. И делает она это весьма успешно.
Вчера, 4 марта, в первое воскресенье весны Алла Борисовна напомнила о себе, закатив вечеринку в караоке-клубе бывшего мужа «Филармония». На традиционную встречу нового сезона собрались друзья Пугачевой. Все они получили пригласительные открытки, на которых была напечатана картина кисти Примадонны.
Идея масштабной встречи весны тоже принадлежала ей. «Обязательно сегодня откроются окна, Алла торжественно провозгласит — "ВЕСНУ РАЗРЕШАЮ!", и гости радостно повторят эти традиционные слова!.. Эх, сколько же весен мы так встречали!.. И вы, друзья, откройте окна и впустите весну, пусть она поскорее приходит», — с утра предвкушал старинный приятель Пугачевой, музыкант Игорь Николаев.
На празднике веселились: Филипп Киркоров, Николай Басков, Максим Галкин, Татьяна Навка и Дмитрий Песков с дочкой, Александр Буйнов, Жасмин, Олеся Судзиловская, Ирина Хакамада и другие звезды.
«Весну разрешаем!.. Девчонки,а ну,быстро оделись легко,по-весеннему,мини-бикини-юбки и все такое!А то снег будет лежать...до августа», — шутил Буйнов.
А Песков исполнил нежный танец с дочкой.
«Какое же счастье, когда папа держит тебя в своих объятьях!!! Эти минуты остаются в памяти на всю жизнь. Спасибо большое @alla_orfey за этот чудесный, такой семейный и добрый праздник весны!!!», — написала его супруга в блоге.
Сегодня стало также известно, что несколькими днями раньше Алла Борисовна была приглашена на свадьбу и спела в столичном зале торжества «Сафиса». За полчаса выступления она получила не менее 8 миллионов рублей. По информации издания «Дни.ру», заказчик сам составил список композиций, а главная артистка страны их исполнила.
Фото: instagram