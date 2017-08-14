Пляжный отдых бывает разным, доказывает Instagram звезд

Гламурная Анна Калашникова пожаловалась: «Фото без фильтров))) антигламур и антисекс, не Монако и не Сен-Тропе, а Конаково! Сразу отвечаю: живота больше нет!!!!! Так хочется на отдых... но я его переношу все летоооо, видимо отдыхать буду уже в следующем годууу», — написала она, предупредив бестактные вопросы поклонников, которые считают, что объявление о беременности, которой больше нет, было ее очередным пиар-ходом.

Не обошлось в нашем обзоре и без мужчин. Стас Костюшкин продемонстрировал мощный торс на фоне воды: «Буду смотреть на это фото осенью, и сам себе завидовать». Дима Маликов поделился переживаниями: «Моему отпуску осталось 4 дня. Но и на том спасибо! Уверен,нас ждут большие дела! P.S. Фотошоп в этом посте не использован, но пару лишних кг все-таки наел».

Однако фото с моря — не обязательно фото в купальнике. Вера Брежнева, например, томно прогуливалась по берегу. «"Нам казалось навсегда и любили все на свете..." #нашелето», — цитировала она. А Алена Водонаева приехала на берег Финского залива ради фотосессии и ей пришлось кутать сына. «Так холодно на заливе. В 150 одежках сегодня мерзла и даже уши ватой заткнула, без шуток. А некоторые местные жители, среди которых и дети, были в футболках. Даже один мужик с голой ж***й вдоль берега прошел. Мне объяснили, что это с соседнего нудисткого пляжа. Господи, какой нудисткий пляж с таким ветром может быть и с такими ж****и, которые от этого самого ветра колышатся словно паруса? Противоречивая земля и такая же погода. Я Богдану по 100 раз за день футболки и кофты переодеваю, чтобы когда вспотел, мокрый на ветру не заболел. Если вы думаете что в моих рюкзаках и сумках косметика и духи, нет! Там куча сменной одежды для сына, вода, а сегодня ещё и добрый десяток улиток оттуда вытряхнула», — пожаловалась она.