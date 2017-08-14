Нюша показала редкий снимок с любимым мужчиной

Популярная певица Нюша нечасто публикует совместные снимки с любимым мужчиной, 36-летним генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым. Сегодня она сделала исключение из этого правила. Пара проводит каникулы в шикарном отеле Amilla Fushi на Мальдивах, стоимость номера в котором варьируется от одной до четырех тысяч долларов за ночь. В разделе сториз в Instagram певица делится эмоциями.

Эту поездку вполне можно считать медовым месяцем: не так давно СМИ сообщили о тайной росписи пары в Казани. Артистка до сих пор не комментирует эту информацию, но косвенно этот факт подтвержден: в свадебное путешествие она планировала улететь именно на Мальдивы.