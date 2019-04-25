«Голос очень похож на мамин»: дочь Юлии Началовой спела ее песню на концерте

16 марта ушла из жизни Юлия Началова. Спустя 40 дней после ее смерти в школе, где учится ее 12-летняя дочь, состоялся день открытых дверей. Вера, которая должна была выйти на сцену, не отказалась от своего выступления и исполнила песню The one I love («Тот, которого я люблю») в память о маме.

Видеозаписью с концерта поделилась в своем блоге супруга отца девочки Ольга. Поклонники певицы опубликовали видео в группе, посвященной памяти Юлии Началовой.