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«Голос очень похож на мамин»: дочь Юлии Началовой спела ее песню на концерте

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вера Алдонина и Юлия Началова

Фото: Instagram Юлии Началовой
Поклонники Юлии Началовой восхищены сходством голосов мамы и дочки.

16 марта ушла из жизни Юлия Началова. Спустя 40 дней после ее смерти в школе, где учится ее 12-летняя дочь, состоялся день открытых дверей. Вера, которая должна была выйти на сцену, не отказалась от своего выступления и исполнила песню The one I love («Тот, которого я люблю») в память о маме.

Видеозаписью с концерта поделилась в своем блоге супруга отца девочки Ольга. Поклонники певицы опубликовали видео в группе, посвященной памяти Юлии Началовой.

«Верочка, солнышко, БРАВО!!! Мама гордится тобой! Мама рядом... всегда...», «Голос очень похож на мамин», «Голос один в один как у мамы», «Просто до слез», «Умничка! Сначала я думала мама так похож голос», «И это только в 12 лет, что же тогда будет дальше», «Умница, талантливая и очень сильная. А мама все видит, несомненно», — комментируют подписчики.

Известно, что семь лет назад эту же песню Юлия посвятила дочке на своем творческом бенефисе.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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