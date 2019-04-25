«Голос очень похож на мамин»: дочь Юлии Началовой спела ее песню на концерте

16 марта ушла из жизни Юлия Началова. Спустя 40 дней после ее смерти в школе, где учится ее 12-летняя дочь, состоялся день открытых дверей. Вера, которая должна была выйти на сцену, не отказалась от своего выступления и исполнила песню The one I love («Тот, которого я люблю») в память о маме.
Видеозаписью с концерта поделилась в своем блоге супруга отца девочки Ольга. Поклонники певицы опубликовали видео в группе, посвященной памяти Юлии Началовой.
«Верочка, солнышко, БРАВО!!! Мама гордится тобой! Мама рядом... всегда...», «Голос очень похож на мамин», «Голос один в один как у мамы», «Просто до слез», «Умничка! Сначала я думала мама так похож голос», «И это только в 12 лет, что же тогда будет дальше», «Умница, талантливая и очень сильная. А мама все видит, несомненно», — комментируют подписчики.
Известно, что семь лет назад эту же песню Юлия посвятила дочке на своем творческом бенефисе.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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