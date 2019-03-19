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«Мне было очень тяжело сказать дочке, что мамы больше нет»: экс-муж Юлии Началовой рассказал об их 12-летней наследнице

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Евгений Алдонин с дочерью от Юлии Началовой

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Евгений Алдонин сообщил, как его общая с Юлией Началовой дочь Вера узнала о внезапном уходе мамы из жизни.

В Сети и телеэфире не умолкает обсуждение трагической новости — в минувшие выходные не стало певицы Юлии Началовой. Оказалось, ее 12-летняя дочь Вера даже не знала о госпитализации мамы — она была на гастролях в Лондоне с детским танцевальным коллективом.

«Я выждала столько, сколько смогла, чтобы Верочка успела сесть в самолет в Москву. Сейчас эра современных технологий, у всех детей социальные сети, и она бы узнала о трагедии от одноклассников, а мы этого не хотели», — подчеркнула менеджер покойной артистки Анна Исаева в эфире программы «Пусть говорят». А отец Веры, футболист Евгений Алдонин, признался, что встретил девочку в московском аэропорту и взял на себя непростую роль: «Мне было тяжело сказать дочке, что мамы больше нет. Мы сели в машину, и я рассказал об этом. Вера, конечно, была в шоке. Она не могла поверить. Она и сейчас все еще в шоковом состоянии».

Разумеется, Евгений заявил, что заберет дочь к себе и будет поддерживать и оберегать. Спортсмен уже пятый год женат на экс-модели по имени Ольга и вместе с ней воспитывает маленького сына Артема, но как он сам, так и Ольга прекрасно ладят с Верой и, без сомнения, будут жить дружно.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Instagram

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