«Мне было очень тяжело сказать дочке, что мамы больше нет»: экс-муж Юлии Началовой рассказал об их 12-летней наследнице

В Сети и телеэфире не умолкает обсуждение трагической новости — в минувшие выходные не стало певицы Юлии Началовой. Оказалось, ее 12-летняя дочь Вера даже не знала о госпитализации мамы — она была на гастролях в Лондоне с детским танцевальным коллективом.

«Я выждала столько, сколько смогла, чтобы Верочка успела сесть в самолет в Москву. Сейчас эра современных технологий, у всех детей социальные сети, и она бы узнала о трагедии от одноклассников, а мы этого не хотели», — подчеркнула менеджер покойной артистки Анна Исаева в эфире программы «Пусть говорят». А отец Веры, футболист Евгений Алдонин, признался, что встретил девочку в московском аэропорту и взял на себя непростую роль: «Мне было тяжело сказать дочке, что мамы больше нет. Мы сели в машину, и я рассказал об этом. Вера, конечно, была в шоке. Она не могла поверить. Она и сейчас все еще в шоковом состоянии».