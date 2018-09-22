Джастин Теру впервые прокомментировал свой развод с Дженнифер Энистон

О разводе 49-летней Дженнифер Энистон и 46-летнего Джастина Теру стало известно в феврале этого года. Лишь на днях актер впервые официально прокомментировал расставание с женой.

«Это, вероятно, было самое нежное расставание без вражды друг к другу. Разрыв был неизбежен, мы оба двигались в том направлении... Но, опять же, никто из нас от этого не умер и никто не хочет кидать друг в друга топорами. Это больше похоже на дружелюбное расставание. Да, знаю, многим это может показаться скучным. Но мы действительно уважали друг друга, поэтому сделали свой разрыв более безболезненным. Единственный печальный момент здесь: между нами уже не будет такой же дружбы, какая была раньше», — цитирует актера издание New York Times.