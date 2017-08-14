Примадонна скоро не сможет помогать внуку

Алла Борисовна Пугачева — легенда российской эстрады. Однако, как оказалось, государство удостоило ее очень маленькой пенсии. «В Советском Союзе выпускались миллионными тиражами пластинки Пугачевой. Она выступала в Чернобыле, пахала всю жизнь, ей и дали смешную сумму», — возмущался ее муж, Максим Галкин. Впрочем, весьма скромные суммы она получала и за концерты — гонорары певицы были эквивалентны стоимости 12 бутылок водки.

Пенсия легендарной исполнительницы, с доплатой «Народной артистки СССР» и «ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС», не превышает сейчас 17 тысяч рублей, сообщает «Дни.ру».

Время от времени Пугачева в шутку жалуется на свой невысокий «доход». На недавней шикарной свадьбе внука Примадонна сообщила: «Пенсия у меня маленькая, но год еще протяну», — намекая на то, что через некоторое время Никита сам должен будет хорошо зарабатывать, чтобы обеспечивать себе и супруге достойный уровень жизни.

Алла Борисовна помогает многим. Поговаривают, что она содержит поклонницу-инвалида, взяла опекунство над своим внучатым племянником с трудной судьбой, что покойной ныне актрисе Татьяне Самойловой она в свое время подарила автомобиль, чтобы пожилая женщина могла добираться до поликлиники. Артистка может себе это позволить: ведь, несмотря на мизерную пенсию, певица то и дело попадает в список самых богатых российских знаменитостей по версии Forbes.

Стоит отметить, что большой вклад в семейный бюджет делает сейчас Максим Галкин. Шоумен гордится своим талантом к пародиям: «Мы на эти деньги здесь живем, потому что папа смешно разговаривает. Вам повезло с папой», — говорит он, например, в этом домашнем видео: