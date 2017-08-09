68-летняя Алла Пугачева пожаловалась на проблемы с голосом

Поклонники Аллы Пугачевой давно заметили: их любимица все больше времени уделяет детям и все реже выходит на сцену. Об этом шутил даже ее супруг, пародист Максим Галкин, советуя жене проявлять себя в других областях. На днях «женщина, которая поет», расставила все точки над «i». «Я теряю голос. Просто устала от всего этого», — цитирует ее портал «Дни.ру».

Некоторые СМИ уже связали проблемы певицы с ее выступлением в Чернобыле в 1986 году. Однако артистка отрицает, что этот концерт повлиял на ее здоровье. «Я как таракан — ко мне ничего не пристает и ничего не действует», — говорила она ранее.

Вероятнее всего, причина банальна и кроется в самом ее заявлении: Примадонна просто устала. Не каждая 68-летняя женщина способна заниматься и маленкими детьми, и своим вокалом.