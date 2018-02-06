Наталья Ионова опубликовала откровенное фото.

31-летняя Наталья Ионова, она же Глюк'oZa, часто радует поклонников горячими фотографиями и видеороликами. Певица обожает демонстрировать свое тело и уверяет, что муж только за подобные эксперименты. Отдыхая в Мексике, артистка осталась верна себе: ее откровенное декольте очаровало подписчиков.

«Ловлю себя на мысли, что мы все зависимые от времени и ожидания чего-либо. Звонка, поступка, решения... И только люди с самой сильной выдержкой побеждают в этой схватке! Я жуткая торопыга, не умею ждать. Сидеть на одном месте и не иметь возможности повлиять на ход событий - самая большая мука. Видимо, поэтому судьба проверяет меня по этому вопросу конкретно», — сопроводила она снимок философской записью.