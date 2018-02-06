Глюк'oZa сверкнула пышной грудью в очень глубоком декольте
31-летняя Наталья Ионова, она же Глюк'oZa, часто радует поклонников горячими фотографиями и видеороликами. Певица обожает демонстрировать свое тело и уверяет, что муж только за подобные эксперименты. Отдыхая в Мексике, артистка осталась верна себе: ее откровенное декольте очаровало подписчиков.
«Ловлю себя на мысли, что мы все зависимые от времени и ожидания чего-либо. Звонка, поступка, решения... И только люди с самой сильной выдержкой побеждают в этой схватке! Я жуткая торопыга, не умею ждать. Сидеть на одном месте и не иметь возможности повлиять на ход событий - самая большая мука. Видимо, поэтому судьба проверяет меня по этому вопросу конкретно», — сопроводила она снимок философской записью.
Но мало кого интересовал текст. «Шикарная леди», «Красотка», «Такая зайка», «У меня мурашки от моей Наташки», — восхищены фолловеры.
«Ух какая у тебя..., очей очарование», «Грудь суперская», «СиськеХорошЫ...!!!», «Силикон или свои?», «Она руками их еще поджала с двух сторон что бы сексуальнее было», «После увиденного, свои мысли все ни как словить не могу», — обсуждают они достоинства певицы.
Наталья много работает над своей внешностью и знает, как себя подать. Даже на серфе певица позирует не хуже профессиональной модели:
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Фото: instagram