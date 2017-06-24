Певица эмоционально ответила своим хейтерам

«Сегодня мне захотелось ответить всем тем, кто за спиной или в открытую критикует мои откровенные наряды. Да, я иногда одеваюсь откровенно, но только на различные красные дорожки, мероприятия и съемки, потому что я считаю, что это стильно и красиво. иДома и в обыденной жизни я хожу без мейкапа, в носках и, если честно, мой мужчина часто возмущён по этому поводу, что ему достаётся максимальная натуральность. НО! В первую очередь, я экспериментирую с луками для вас и, конечно, для себя. Для вас, потому что мне нравится быть на публике, наверное, поэтому я и стала артистом. А для себя, потому что мне нравится мое тело. Я наконец-то пребываю в гармонии с собой. В детстве я надевала три пары колготок для того, чтобы зазор между моих худощавых ног уменьшился (я прела, потела, но терпела). А сейчас я наконец-то чувствую себя женщиной, чувствую себя сексуальной. Мне нравится моя фигура, грудь, ноги. Мне нравится надевать на себя красивые вещи. Мне нравится украшать вещи собой: не чтобы вещь украшала меня, а я украшала то или иное платье. Сегодня я имею право на то, чтобы надевать такие наряды. Может быть, через 15 лет я уже не смогу этого себе позволить, поэтому я живу пока так и мне это в кайф!! А смотреть на это или нет - только ваш выбор. Не терзайте себя, если это противоречит вашим моральным принципам», — подписала очередной откровенный снимок певица.