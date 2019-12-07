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Юлия Снигирь показала нежное фото без макияжа и рассказала, как выглядит ее идеальное утро

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Изящная Юлия

Фото: Instagram

Подписчики отметили, что актриса выглядит идеально.

Юлия Снигирь ранним утром в субботу опубликовала свое нежное фото, на котором показала, как выглядит без макияжа и с «домашней» укладкой.

Юлия Снигирь в фильме «Успех»

Актриса рассказала, как выглядит ее идеальное утро: «Два стакана теплой воды с лимоном, 20-30 минут на эллиптическом тренажере, каша на овсяном молоке и сериал "Утренее шоу". А ваше?», — написала она рядом с фотографией.

Поклонники Юлии отметили, что и утро у нее идеальное, и она сама совершенна. «Юля, какая вы красивая», «Красивая и загадочная Юлия», «Прелесть, свежесть, красота», «Красавица!», — написали в комментариях.

Юлия Снигирь и ее муж Евгений Цыганов редко показывают моменты из своей личной жизни, и тем более не рассказывают про свои отношения. Все вопросы о свадьбе и семейном быте вызывают у них возмущение. Но все же иногда в их микроблогах появляются нежные совместные снимки. Так, на днях актер опубликовал в Instagram теплое фото с супругой, на котором Юлия лежит на колене мужа, и в кадре видна лишь его рука.

А недавно Юлия Снигирь впервые в разговоре упомянула семерых детей Евгений Цыганова от предыдущих отношений с актрисой Ириной Леоновой. Юлия отметила, что рада, что ее непослушного сына есть старшие братья и сестры, которые могут поставить его на место.

Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

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