Юлия Снигирь показала нежное фото без макияжа и рассказала, как выглядит ее идеальное утро

Поклонники Юлии отметили, что и утро у нее идеальное, и она сама совершенна. «Юля, какая вы красивая», «Красивая и загадочная Юлия», «Прелесть, свежесть, красота», «Красавица!», — написали в комментариях.

Юлия Снигирь и ее муж Евгений Цыганов редко показывают моменты из своей личной жизни, и тем более не рассказывают про свои отношения. Все вопросы о свадьбе и семейном быте вызывают у них возмущение. Но все же иногда в их микроблогах появляются нежные совместные снимки. Так, на днях актер опубликовал в Instagram теплое фото с супругой, на котором Юлия лежит на колене мужа, и в кадре видна лишь его рука.

А недавно Юлия Снигирь впервые в разговоре упомянула семерых детей Евгений Цыганова от предыдущих отношений с актрисой Ириной Леоновой. Юлия отметила, что рада, что ее непослушного сына есть старшие братья и сестры, которые могут поставить его на место.