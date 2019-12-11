«Такие домашние»: Юлия Снигирь показала нежное черно-белое фото с Евгением Цыгановым
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Юлии Снигирь
36-летняя Юлия Снигирь и 40-летний Евгений Цыганов в отношениях около четырех лет, в 2016 году они стали родителями мальчика по имени Федор. Пара не скрывает своих отношений, но и не афиширует их, поэтому каждая новая совместная фотография вызывает трепет у поклонников.
«Как же хороши вместе», «Очень приятно вас увидеть», «Загадочные», «Красавчики», «Не надо спина к спине........ Надо глаза в глаза», «Прекрасная пара», «Вы супер пара!!! Как же я вас люблю», «Такие домашние! Красивая пара и талантливая», «Прекрасные какие!!!! Красивые!!!! Талантливые», «Как приятно видеть вообще совместное фото», — обсуждают подписчики.
Фото и видео: instagram
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