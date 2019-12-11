«Такие домашние»: Юлия Снигирь показала нежное черно-белое фото с Евгением Цыгановым

36-летняя Юлия Снигирь и 40-летний Евгений Цыганов в отношениях около четырех лет, в 2016 году они стали родителями мальчика по имени Федор. Пара не скрывает своих отношений, но и не афиширует их, поэтому каждая новая совместная фотография вызывает трепет у поклонников.