Глубокое декольте и жаккардовый костюм: Альбина Джанабаева появилась в пикантном образе

На снимке Альбина позирует в жаккардовом костюме изумрудного цвета. Пиджак украшают золотые пуговицы. Под него артистка надела боди с эффектом пуш-ап, который подчеркнул соблазнительные формы знаменитости. На ноги бывшая солистка «ВИА Гры» обула черные матовые босоножки.

«Когда стоишь перед выбором, просто подбрось монетку. Это не даст верного ответа, но в момент когда монетка в воздухе, ты уже знаешь на что надеешься.», — философски подписала фотографию Джанабаева.