Глубокое декольте и жаккардовый костюм: Альбина Джанабаева появилась в пикантном образе
Фото: @albinadzhanabaeva/ Instagram
На снимке Альбина позирует в жаккардовом костюме изумрудного цвета. Пиджак украшают золотые пуговицы. Под него артистка надела боди с эффектом пуш-ап, который подчеркнул соблазнительные формы знаменитости. На ноги бывшая солистка «ВИА Гры» обула черные матовые босоножки.
«Когда стоишь перед выбором, просто подбрось монетку. Это не даст верного ответа, но в момент когда монетка в воздухе, ты уже знаешь на что надеешься.», — философски подписала фотографию Джанабаева.
Пользователей Сети поразила новая публикация любимой певицы, и они написали звезде множество комплиментов:
«Шикарнючая», «Красота какая», «У Альбиночки свой стиль пения, у нее во всем свой стиль. Вкус отличается от других певиц!», «Абсолютно точно! Альбин, Вы красавица! Бомбическая! Люблю Вас! Хорошего Вам дня! Вы прекрасная», «Невероятно красивая и шикарная», «Образ бомба», «Замечательная и необычайная, прям модель!».
А вам понравился новый образ селебрити? Пишите свои ответы в комментариях!
Фото и видео: @albinadzhanabaeva/ Instagram
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