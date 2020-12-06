«Эталон красоты!»: Альбина Джанабаева в безупречном образе восхитила фанатов

Стилисты аккуратно уложили волосы знаменитости, они сделали ей красивые локоны. Макияж для телеведущей визажисты выбрали в золотистых оттенках, ведь именно такие цвета прекрасно подходят рыжеволосой красавице.

Джанабаева регулярно рассказывает о своих буднях в социальных сетях, а иногда и делится личным. За ее жизнью в Сети следят 440 тысяч человек. К слову, совсем недавно мы писали, как певица показала длинные стройные ноги в стильном боди и тренче. Роскошную фигуру знаменитости подчеркнули изящные босоножки на шпильке.

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