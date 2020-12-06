«Эталон красоты!»: Альбина Джанабаева в безупречном образе восхитила фанатов
Фото: @albinadzhanabaeva / Instagram
Для вечернего выхода в свет звезда выбрала элегантный и классический наряд. Супруга Валерия Меладзе примерила черный костюм из плотной ткани, состоящий из пиджака, жилетки в пайетках и расклешенных брюк. На ногах у Альбины тоже классика: черные лаковые броги. А дополнили образ позолоченные серьги-гвоздики. Аутфит получился действительно классным, согласитесь?
Стилисты аккуратно уложили волосы знаменитости, они сделали ей красивые локоны. Макияж для телеведущей визажисты выбрали в золотистых оттенках, ведь именно такие цвета прекрасно подходят рыжеволосой красавице.
Джанабаева регулярно рассказывает о своих буднях в социальных сетях, а иногда и делится личным. За ее жизнью в Сети следят 440 тысяч человек. К слову, совсем недавно мы писали, как певица показала длинные стройные ноги в стильном боди и тренче. Роскошную фигуру знаменитости подчеркнули изящные босоножки на шпильке.
А вам понравился образ Альбины Джанабаевой? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото: @albinadzhanabaeva / Instagram
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