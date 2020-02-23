«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина, известная благодаря скандальному замужеству с королем Малайзии, нежно поздравила в Instagram своего отца, Андрея Горбатенко, с днем рождения: «Я редко пишу о своей семье, но сегодня день рождения у самого главного мужчины в моей жизни - у моего папы! Я рада, что у меня такой прекрасный отец, которого можно назвать образцом настоящего мужчины, мужа, отца и теперь, благодаря мне, и дедушки. А ещё он прекрасный врач, один из лучших специалистов в области травматологии и ортопедии в южном федеральном округе. Папуль, я тебя поздравляю от всей души, желаю тебе счастья и гармонии, крепкого здоровья, успехов в твоём прекрасном деле и побольше чудесных внуков и внучек! Я знаю, что буду ставить тебя в пример для подражания своему сыну!». Оксана не только показала несколько кадров из семейного архива, но и опубликовала снимки со своей свадьбы, состоявшейся в 2018 году. Напомним, спустя полгода после свадьбы, в мае 2019 года, Оксана родила сына, а через два месяца супруги развелись. Одной из причин развода называют сомнения короля Малайзии Мухаммада V Фариса в том, что он является отцом мальчика. (Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!