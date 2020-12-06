Марина Газманова показала красотку-дочь — копию себя: «Сказочные рыжики!»

Пользователи Сети согласились с Мариной и назвали их с дочерью красотками: «Красавица», «Какие же вы красавицы обе», «Вы от природы очень красивая, с возрастом выглядите только лучше», «Сказочные рыжики!», «Как похожи! Поздравляю!», «Красавицы!», «Красивая у вас доченька ! Счастья вам !», «Какая у Вас красивая доченька», «Ваш цвет волос рыжий», «Солнечные девочки», «Красоточки бесподобные!», «Красотки и мама и доченька )))», «Девочка прелесть!! В Шотландию на фестиваль рыженьких!!!», «Огненная. Огонь».

Супруга Олега Газманова Марина заявляет, что быть женой — это очень ответственное и важное занятие. Она с удовольствием исполняет роль хранительницы очага, музы и любимой женщины знаменитого артиста, а также раздает советы другим о том, как поддерживать с мужем идеальные отношения в своем популярном блоге.