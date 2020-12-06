Марина Газманова показала красотку-дочь — копию себя: «Сказочные рыжики!»
Фото: @marinagazmanova / Instagram
Марина Газманова опубликовала в Instagram эффектные фотографии, на которых показала несколько фотосессий своей дочери Марианны и архивное фото себя. Звездная семья невероятно похожа друг на друга, Марианна — точная копия красавицы-мамы. Под снимком Марина написала: «Видно рыжесть у нас в семье в крови. Часто спрашивают, как у нас получилась золотая девочка. Ответ простой, y Олега в семье есть рыжие, и в моей семье рыжие наблюдаются. И я переодически рыжей становлюсь, не в масти , так внутри точно . Как мне рыжий цвет ?»
Пользователи Сети согласились с Мариной и назвали их с дочерью красотками: «Красавица», «Какие же вы красавицы обе», «Вы от природы очень красивая, с возрастом выглядите только лучше», «Сказочные рыжики!», «Как похожи! Поздравляю!», «Красавицы!», «Красивая у вас доченька ! Счастья вам !», «Какая у Вас красивая доченька», «Ваш цвет волос рыжий», «Солнечные девочки», «Красоточки бесподобные!», «Красотки и мама и доченька )))», «Девочка прелесть!! В Шотландию на фестиваль рыженьких!!!», «Огненная. Огонь».
Супруга Олега Газманова Марина заявляет, что быть женой — это очень ответственное и важное занятие. Она с удовольствием исполняет роль хранительницы очага, музы и любимой женщины знаменитого артиста, а также раздает советы другим о том, как поддерживать с мужем идеальные отношения в своем популярном блоге.
Фото: @marinagazmanova / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Марина Газманова раскрыла секреты молодости и красоты. 51-летняя супруга известного певца Олега Газманова Марина, которая прекрасно выглядит на шестом десятке, в очередной раз решила рассказать о том, как она относится к своей внешности и своему возрасту.
Фото: @marinagazmanova / Instagram
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