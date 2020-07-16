Гарик Харламов показал свою «новую пассию» и намекнул на то, что скучает по Кристине Асмус

Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус поженились в 2013 году, а в январе 2014 года у них родилась дочь Анастасия. Недавно они неожиданно для всех объявили о разводе. «Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаёмся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни - за нашу дочку. Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаёмся друзьями, с большим уважением друг другу», — комментировал шоумен расставание с супругой.

К слову, стало известно, что на развод подал именно Харламов, сообщает Telegram-канал Mash, в распоряжении которого оказались официальные документы о расторжении брака звезд.