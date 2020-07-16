Гарик Харламов показал свою «новую пассию» и намекнул на то, что скучает по Кристине Асмус
Фото: Пресс-служба
На днях в Сети начали обсуждать новый роман Гарика Харламова: якобы юморист уже нашел замену Кристине Асмус. Авторы телеграм-канала «Антиглянец» намекнули, что им известно, кем увлекся известный стендап-комик. «#говорят шоумен-комик, недавно объявивший о разводе, ухватил за выдающуюся грудь и не отпускает звезду шоу "Однажды в России" на ТНТ», — появилось сообщение. «Харламов что ли? Вот бы он, наш родненький. Стране сразу полегчает», — откликнулись пользователи интернета, намекнув, что неведение тяготит. Многие отметили, что под описание подходит лишь одна девушка — 30-летняя Яна Кошкина, славящаяся своими выдающимися формами.
В ответ на слухи Харламов опубликовал смешной коллаж, который подписал так: «Ладно... Раскрыли... Что уж там... Знакомьтесь... Моя новая пассия, Гига Бюстовна Грудинина!».
Фото: Instagram Гарика Харламова
Позднее шоумен опубликовал картинку с красноречивым диалогом. «И смешная, и грустная картинка», — написал он. Фолловеры в комментариях попыталсись приободрить юмориста и начали уверять его, что он еще найдет свою единственную.
Фото: Instagram Гарика Харламова
Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус поженились в 2013 году, а в январе 2014 года у них родилась дочь Анастасия. Недавно они неожиданно для всех объявили о разводе. «Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаёмся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни - за нашу дочку. Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаёмся друзьями, с большим уважением друг другу», — комментировал шоумен расставание с супругой.
К слову, стало известно, что на развод подал именно Харламов, сообщает Telegram-канал Mash, в распоряжении которого оказались официальные документы о расторжении брака звезд.
Фото и видео: Instagram, пресс-служба
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