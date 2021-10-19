Галкин удивил неопрятным видом, пока Пугачева гуляет по Москве под руку со старым другом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maxgalkin
Осенняя хандра не лучшим образом сказывается даже на звездах. Максим Галкин поделился в своем личном блоге новым селфи и расстроил поклонников – многие отметили, что выглядит он не таким живым и цветущим, как раньше.
Особенно по сравнению со своей супругой – Алла Пугачева в последнее время часто радует поклонников новыми неожиданными образами, примеряя разные наряды и прически, а также частыми встречами с друзьями.
Не боится Пугачева гулять прямо по Москве, на радость своим фанатам. В последней прогулке компанию ей составил Игорь Гуляев, а сама Примадонна вышла в светлой дубленке и пышной юбке и выглядела великолепно. А вот Галкину привычных комплиментов сегодня не досталось – все в один голос заявили, что он выглядит уставшим.
«Осень. Бодримся», - написал он под публикацией, хотя подписчики не спешат ему верить.
Ранее Максим и Алла Борисовна устроили настоящую вечеринку в своем замке – пообщались с друзьями, а, уложив детей спать, весело потанцевали в специально предназначенной для этого комнате.
Фото: Instagram