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Галкин удивил неопрятным видом, пока Пугачева гуляет по Москве под руку со старым другом

Телеведущий не раз восхищал поклонниц свежим и подтянутым внешним видом. Однако на этот раз небритый Галкин понравился подписчикам меньше – поклонники отметили, что актер выглядит очень уставшим, несмотря на свои заверения о том, что он бодрится.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Небритый Максим Галкин

Фото: @maxgalkin

Осенняя хандра не лучшим образом сказывается даже на звездах. Максим Галкин поделился в своем личном блоге новым селфи и расстроил поклонников – многие отметили, что выглядит он не таким живым и цветущим, как раньше.

Особенно по сравнению со своей супругой – Алла Пугачева в последнее время часто радует поклонников новыми неожиданными образами, примеряя разные наряды и прически, а также частыми встречами с друзьями.

Не боится Пугачева гулять прямо по Москве, на радость своим фанатам. В последней прогулке компанию ей составил Игорь Гуляев, а сама Примадонна вышла в светлой дубленке и пышной юбке и выглядела великолепно. А вот Галкину привычных комплиментов сегодня не досталось – все в один голос заявили, что он выглядит уставшим.

«Осень. Бодримся», - написал он под публикацией, хотя подписчики не спешат ему верить.

Ранее Максим и Алла Борисовна устроили настоящую вечеринку в своем замке – пообщались с друзьями, а, уложив детей спать, весело потанцевали в специально предназначенной для этого комнате.

Фото: Instagram