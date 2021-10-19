Галкин удивил неопрятным видом, пока Пугачева гуляет по Москве под руку со старым другом

Осенняя хандра не лучшим образом сказывается даже на звездах. Максим Галкин поделился в своем личном блоге новым селфи и расстроил поклонников – многие отметили, что выглядит он не таким живым и цветущим, как раньше.

Особенно по сравнению со своей супругой – Алла Пугачева в последнее время часто радует поклонников новыми неожиданными образами, примеряя разные наряды и прически, а также частыми встречами с друзьями.