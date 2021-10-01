Пугачева и Галкин повеселились в компании старых друзей — как прошла вечеринка в замке

Вечером 30 сентября Максим и Алла Борисовна снова принимали гостей — к ним пришли Лайма Вайкуле, Олег Газманов со своей супругой Мариной, Валерий Леонтьев и Стас Намин со своей семьей.

Вместе с друзьями пара чинно сидела в гостиной, к ним присоединились и дети — Гарри и Лиза Галкины.