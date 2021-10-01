Пугачева и Галкин повеселились в компании старых друзей — как прошла вечеринка в замке
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maxgalkinru
Вечером 30 сентября Максим и Алла Борисовна снова принимали гостей — к ним пришли Лайма Вайкуле, Олег Газманов со своей супругой Мариной, Валерий Леонтьев и Стас Намин со своей семьей.
Вместе с друзьями пара чинно сидела в гостиной, к ним присоединились и дети — Гарри и Лиза Галкины.
Галкин опубликовал фотографию с вечеринки в своем личном блоге. А когда Гарри и Лизу уложили спать, взрослые устроили самую настоящую дискотеку. Звезды повеселились и потанцевали под легендарные хиты — благо в замке Галкина и Пугачевой есть специально предназначенная для этого комната.
Стоит напомнить, что Алла Пугачева сохраняет преданность своим старым друзьям, поддерживает с ними отношения и всегда помогает тем, кто оказался в трудной ситуации. Ранее мы писали о том, как Примадонна навещает перенесшего тяжелую болезнь Бориса Моисеева и даже балует его угощениями собственного приготовления.
Фото: Instagram