passion.ru
1 мин.

А муж не против? Моложавая Пугачева в компании Гуляева прогулялась по Москве

Алла Борисовна продолжает радовать своих поклонников модными экспериментами. Певица выгуляла новый образ, проведя время с Игорем Гуляевым, и снова впечатлила поклонников.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Алла Пугачева и Игорь Гуляев

Фото: @igorgulyaevofficial

Алла Пугачева, несмотря на возраст, ведет активную жизнь, встречается с друзьями и коллегами и примеряет на себя новые яркие наряды и образы.

Ранее она предстала с волосами, уложенными под короткую стрижку, и в total black на дне рождения дочери Игоря Николаева, куда пришла вместе с детьми.

А теперь Примадонна примерила роскошный образ в светлых тонах для прогулки со старым приятелем Игорем Гуляевым.

Пугачева традиционно уложила волосы в объемную прическу и надела пышную светлую юбку, которую отлично сочетает с ботинками и белым свитером. Образ дополнила уютная дубленка в тон юбке, а сумка через плечо сделала его более расслабленным.

Под постом, который опубликовал Гуляев, поклонники сделали певице массу комплиментов и отметили, что она является настоящим примером для российских женщин. Кроме того, поклонники выразили восхищение непосредственностью Пугачевой — несмотря на свой звездный статус, она может позволить себе спокойно прогуляться по Москве.

Фото: Instagram