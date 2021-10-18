А муж не против? Моложавая Пугачева в компании Гуляева прогулялась по Москве
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @igorgulyaevofficial
Алла Пугачева, несмотря на возраст, ведет активную жизнь, встречается с друзьями и коллегами и примеряет на себя новые яркие наряды и образы.
Ранее она предстала с волосами, уложенными под короткую стрижку, и в total black на дне рождения дочери Игоря Николаева, куда пришла вместе с детьми.
А теперь Примадонна примерила роскошный образ в светлых тонах для прогулки со старым приятелем Игорем Гуляевым.
Пугачева традиционно уложила волосы в объемную прическу и надела пышную светлую юбку, которую отлично сочетает с ботинками и белым свитером. Образ дополнила уютная дубленка в тон юбке, а сумка через плечо сделала его более расслабленным.
Под постом, который опубликовал Гуляев, поклонники сделали певице массу комплиментов и отметили, что она является настоящим примером для российских женщин. Кроме того, поклонники выразили восхищение непосредственностью Пугачевой — несмотря на свой звездный статус, она может позволить себе спокойно прогуляться по Москве.
Фото: Instagram