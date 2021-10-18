А муж не против? Моложавая Пугачева в компании Гуляева прогулялась по Москве

Алла Пугачева, несмотря на возраст, ведет активную жизнь, встречается с друзьями и коллегами и примеряет на себя новые яркие наряды и образы.

Ранее она предстала с волосами, уложенными под короткую стрижку, и в total black на дне рождения дочери Игоря Николаева, куда пришла вместе с детьми.

А теперь Примадонна примерила роскошный образ в светлых тонах для прогулки со старым приятелем Игорем Гуляевым.