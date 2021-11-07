Галкин похвастался цветущей земляникой c «плантации» Пугачевой

Кстати, Максим Галкин самостоятельно заботится и о построенном замке, и о большом участке с садом. Ранее он рассказал, с какими бытовыми проблемами ему приходится сталкиваться чаще всего.

Помогает ему в этом сын Гарри. Максим нередко делится кадрами, на которых мальчик вместе с ним работает в саду или на участке. В частности возле особняка есть небольший пруд с кувшинками, который нужно регулярно чистить и поддерживать в порядке. А вот деревья на этом участке появились задолго до звездных владельцев, еще во времена Льва Толстого, когда деревня Грязь относилась к его владениям.