Галкин похвастался цветущей земляникой c «плантации» Пугачевой
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Фото: East News Russia
Окрестности замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина пополнились «плантацией» земляники. Шоумен во время прогулки по участку показал цепочку кустов, которые решили зацвести, несмотря на холода. Максим Галкин отметил, что это не случайно выросший ягодник. «Сами сажали», — уточнил юморист, продемонстрировав кадры с еще зелеными ягодами и цветами.
Кстати, Максим Галкин самостоятельно заботится и о построенном замке, и о большом участке с садом. Ранее он рассказал, с какими бытовыми проблемами ему приходится сталкиваться чаще всего.
Помогает ему в этом сын Гарри. Максим нередко делится кадрами, на которых мальчик вместе с ним работает в саду или на участке. В частности возле особняка есть небольший пруд с кувшинками, который нужно регулярно чистить и поддерживать в порядке. А вот деревья на этом участке появились задолго до звездных владельцев, еще во времена Льва Толстого, когда деревня Грязь относилась к его владениям.
Фото и видео: @maxgalkinru/Instagram; East News