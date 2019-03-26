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Максим Галкин похвастался своим замком: «У меня большое хозяйство и им приходится постоянно заниматься»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Instagram Максима Галкина
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42-летний Максим Галкин показал фотографии особняка, в котором они живут с Аллой Пугачевой.

Замок в деревне Грязь, в котором живут Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми, долгое время не давал покоя прессе. Однако в последнее время шоумен все чаще показывает свои владения у себя в блоге.

«Папарацци часто доставляли мне хлопоты. Не всегда приятно, когда тебя или твоих близких сопровождает неизвестный с объективом, или когда тебя преследует тонированный автомобиль, зарегистрированный на издательский дом "Комсомольская Правда". Никогда бы не подумал в советские времена, что комсомольцы так хотят знать всю правду. Но я считал и считаю это издержками профессии, как моей, так и журналистской. Сначала я читал про себя небылицы и расстраивался, потом читал и смеялся, а потом и вовсе перестал читать. Но в силу характера я во всём происходящем со мною в жизни стараюсь видеть только хорошее. У меня большое хозяйство, и домом, и участком приходится постоянно заниматься. Чтобы что-то подлатать, достроить, переделать, нужны детали, давно скрывшиеся под отделкой: где кончается бетон, и начинается кирпич, где выходит арматура, насколько выдаётся бетонное перекрытие и так далее. Проектная документация не всегда бьется с тем, что было реализовано, исполнительской практически нет. Но все годы строительства с того момента, как пресса узнала (не от меня) про стройку, дом фотографировали из-за забора папарацци. И как-то раз "Экспресс Газета" собрала все эти фотки и подарила мне. И теперь, когда мне нужно что-то прояснить, я заглядываю в этот архив и вспоминаю добрым словом эту газету, которая написала про меня столько ереси. Особенно удались две аэрофотосъемки в 2010-ом году, сделанные фоторепортёром Кудрявовым, который в додроновую эпоху отважно кружил над замком на мотодельтаплане и запечатлел чудесной красоты виды деревни Грязь и окрестностей. Можете полистать несколько фото из этого архива, на них, мне кажется, чувствуется, почему я влюбился в эти места и построил тут дом», — рассказал артист.

Ранее отец звездного семейства демонстрировал, как он самостоятельно ухаживает за кувшинками. «А то думают, что мы тут... О! Трудовые люди», — подчеркнул Максим.

Другие подробности из жизни звездного семейства ищите здесь.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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