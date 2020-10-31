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Галина Юдашкина в роскошном наряде очаровала подписчиков

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Галина Юдашкина

Фото: https://www.instagram.com/gyudashkina/

Дочь известного модельера отправилась на празднование дня рождения своих подруг.

Для вечеринки Галина выбрала шикарный наряд. Девушка надела черный костюм: блузку со спущенными рукавами, расшитую красивыми белыми цветами и классические брюки клеш с завышенной талией. Дополнили black total look звезды дорогие аксессуары: мини - сумочка от известного дизайнера, длинные серьги с драгоценными камнями и часы. В качестве обуви знаменитость тоже предпочла классику - черные лодочки на шпильке. Стоит отметить, что такой лук выглядит роскошно, он помог акцентировать внимание на загаре и стройности знаменитой красотки.

Дочь Валентина Юдашкина красиво уложила волосы, сделав слегка небрежные волны. Макияж она выбрала в спокойных оттенках, немного подчеркнув скульптору лица и глаза.

Подписчики пришли в восторг от красоты мамочки двух маленьких детей. Они сразу же засыпали ее комплиментами.

«Очень красивая», «Длинноногая наша модельная миниатюрная мама», «Прелесть», «Роскошная женщина», – написали фолловеры Галине в Instagram.

А вам понравилось новое фото Галины Юдашкиной? Делитесь своими ответами в комментариях!

Фото и видео: Instagram Галины Юдашкиной

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