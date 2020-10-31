Галина Юдашкина в роскошном наряде очаровала подписчиков
Для вечеринки Галина выбрала шикарный наряд. Девушка надела черный костюм: блузку со спущенными рукавами, расшитую красивыми белыми цветами и классические брюки клеш с завышенной талией. Дополнили black total look звезды дорогие аксессуары: мини - сумочка от известного дизайнера, длинные серьги с драгоценными камнями и часы. В качестве обуви знаменитость тоже предпочла классику - черные лодочки на шпильке. Стоит отметить, что такой лук выглядит роскошно, он помог акцентировать внимание на загаре и стройности знаменитой красотки.
Дочь Валентина Юдашкина красиво уложила волосы, сделав слегка небрежные волны. Макияж она выбрала в спокойных оттенках, немного подчеркнув скульптору лица и глаза.
Подписчики пришли в восторг от красоты мамочки двух маленьких детей. Они сразу же засыпали ее комплиментами.
«Очень красивая», «Длинноногая наша модельная миниатюрная мама», «Прелесть», «Роскошная женщина», – написали фолловеры Галине в Instagram.
А вам понравилось новое фото Галины Юдашкиной? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: Instagram Галины Юдашкиной
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!