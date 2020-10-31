Галина Юдашкина в роскошном наряде очаровала подписчиков

Для вечеринки Галина выбрала шикарный наряд. Девушка надела черный костюм: блузку со спущенными рукавами, расшитую красивыми белыми цветами и классические брюки клеш с завышенной талией. Дополнили black total look звезды дорогие аксессуары: мини - сумочка от известного дизайнера, длинные серьги с драгоценными камнями и часы. В качестве обуви знаменитость тоже предпочла классику - черные лодочки на шпильке. Стоит отметить, что такой лук выглядит роскошно, он помог акцентировать внимание на загаре и стройности знаменитой красотки.