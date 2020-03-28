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Галина Юдашкина нежно поздравила сына с днем рождения: «Ты лучший мальчик на свете»

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Галина Юдашкина и Петр Максаков с детьми

Фото: Instagram Галины Юдашкиной

Младшему внуку модельера Валентина Юдашкина исполнилось два года.

28 марта 2018 года семья Галины Юдашкиной и Петра Максакова стала на одного человека больше — на свет появился младший сын пары Аркадий. И в эту субботу, 28 марта, мальчик празднует свой второй день рождения. «С Днем Рождения мой сладкий, любимый, Аркадий Аарон. Ты лучший мальчик на свете, нежный, добрый, но с характером! Вы с Толей дарите мне счастья и радость каждый день! С вами не скучно никогда, уж поверьте 😂 Очень тебя любим с папой !!! 🎈🍭🎂🍿🍩», — поздравила именинника знаменитая мама.

«Будь счастлив дорогой! Мы очень любим тебя!» — присоединилась к поздравлениям бабушка Аркадия, Марина Юдашкина.

«Поздравляем сладкого мальчика вашего, пусть растёт здоровеньким», — написала Жасмин.

«С Днём Рождения сыночка!!! Дай Бог здоровья и счастья!» — поздравила Зара.

«С днём рождения! Нашего дорогого Аркадия!» — поздравил Максим Галкин.

Напомним, Галина Юдашкина и Петр Максаков сыграли свадьбу в июне 2015 года. Через год после свадьбы супруги впервые стали родителями — в одной из американских клиник родился мальчик, которого назвали Анатолием.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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