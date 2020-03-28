Галина Юдашкина нежно поздравила сына с днем рождения: «Ты лучший мальчик на свете»

28 марта 2018 года семья Галины Юдашкиной и Петра Максакова стала на одного человека больше — на свет появился младший сын пары Аркадий. И в эту субботу, 28 марта, мальчик празднует свой второй день рождения. «С Днем Рождения мой сладкий, любимый, Аркадий Аарон. Ты лучший мальчик на свете, нежный, добрый, но с характером! Вы с Толей дарите мне счастья и радость каждый день! С вами не скучно никогда, уж поверьте 😂 Очень тебя любим с папой !!! 🎈🍭🎂🍿🍩», — поздравила именинника знаменитая мама.