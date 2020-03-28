Галина Юдашкина нежно поздравила сына с днем рождения: «Ты лучший мальчик на свете»
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Фото: Instagram Галины Юдашкиной
28 марта 2018 года семья Галины Юдашкиной и Петра Максакова стала на одного человека больше — на свет появился младший сын пары Аркадий. И в эту субботу, 28 марта, мальчик празднует свой второй день рождения. «С Днем Рождения мой сладкий, любимый, Аркадий Аарон. Ты лучший мальчик на свете, нежный, добрый, но с характером! Вы с Толей дарите мне счастья и радость каждый день! С вами не скучно никогда, уж поверьте 😂 Очень тебя любим с папой !!! 🎈🍭🎂🍿🍩», — поздравила именинника знаменитая мама.
«Будь счастлив дорогой! Мы очень любим тебя!» — присоединилась к поздравлениям бабушка Аркадия, Марина Юдашкина.
«Поздравляем сладкого мальчика вашего, пусть растёт здоровеньким», — написала Жасмин.
«С Днём Рождения сыночка!!! Дай Бог здоровья и счастья!» — поздравила Зара.
«С днём рождения! Нашего дорогого Аркадия!» — поздравил Максим Галкин.
Напомним, Галина Юдашкина и Петр Максаков сыграли свадьбу в июне 2015 года. Через год после свадьбы супруги впервые стали родителями — в одной из американских клиник родился мальчик, которого назвали Анатолием.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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