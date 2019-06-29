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«Моя любимая семья»: Галина Юдашкина показала красивое фото с мужем и детьми

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Галина Юдашкина и Петр Максаков с детьми

Фото: Instagram Галины Юдашкиной
Нежный кадр появился в блоге дочери именитого кутюрье.

Галина Юдашкина уже больше четырех лет счастлива в браке с Петром Максаковым. Супруги воспитывают двоих сыновей — трехлетнего Анатолия и годовалого Аркадия. На днях дочь именитого кутюрье Валентина Юдашкина опубликовала в блоге новое фото с любимыми мужчинами: «Моя любимая семья, не знаю чтобы я делала без вас».

«Красивая семья, красивое фото», «Чудесная фотография! Столько от нее исходит света, любви и добра🙏🏻. Счастья вашей семье», «Очень красивая семья», «Какие же вы красивые! Добра и счастья вашей семье!!!!!», «Так выглядит Счастье», «У Вас потрясающая семья!!!! Счастья Вам огромного!!!!!», «Очень красивая и благородная семья», «Какая вы классная мамочка!!! Красивые!!! Здоровья вашей семье», — восхищаются фолловеры.

Галина и ее родные часто делятся забавными видео с подрастающими мальчишками. Пользователи Сети уверены, что Анатолий и Аркадий вырастут завидными женихами.

Младший сын Галины Юдашкиной и Петра Максакова

Напомним, Галина Юдашкина и Петр Максаков впервые стали родителями в апреле 2016 года. Младший сын пары родился в конце марта 2018 года.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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