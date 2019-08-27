Forbes: Тейлор Свифт за год заработала $185 млн и стала самой высокооплачиваемой певицей

Бейонсе, заработавшая серебро рейтинга, отстает от Свифт более чем на 100 млн долларов. Ее доход за отчетный год составил 81 млн долларов. Лидер прошлого года Кэти Перри оказалась на четвертом месте.

ТОП-10 самых «дорогих» певиц:

Тейлор Свифт - 185 млн Бейонсе - 81 млн Рианна - 62 млн Кэти Перри - 57,5 млн Pink - 57 млн Ариана Гранде - 48 млн Дженнифер Лопес - 43 млн Леди Гага - 39,5 млн Селин Дион - 37,5 млн Шакира - 35 млн

Список самых высокооплачиваемых актрис, по версии Forbes, возглавила Скарлетт Йоханссон, а актеров – Дуэйн «Скала» Джонсон.