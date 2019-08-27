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Forbes: Тейлор Свифт за год заработала $185 млн и стала самой высокооплачиваемой певицей

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Тейлор Свифт

Фото: Instagram

Артистки на второй и третьей строчках по заработку уступают лидеру более 100 млн долларов.

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых певиц, по итогам заработка за год – с июня 2018-го по июнь 2019 года. Пальма первенства досталась 29-летней Тейлор Свифт со 185 млн долларов. Самый большой гонорар исполнительнице принес тур Reputation Stadium Tour.

Тэйлор Свифт

Бейонсе, заработавшая серебро рейтинга, отстает от Свифт более чем на 100 млн долларов. Ее доход за отчетный год составил 81 млн долларов. Лидер прошлого года Кэти Перри оказалась на четвертом месте.

ТОП-10 самых «дорогих» певиц:

  1. Тейлор Свифт - 185 млн
  2. Бейонсе - 81 млн
  3. Рианна - 62 млн
  4. Кэти Перри - 57,5 млн
  5. Pink - 57 млн
  6. Ариана Гранде - 48 млн
  7. Дженнифер Лопес - 43 млн
  8. Леди Гага - 39,5 млн
  9. Селин Дион - 37,5 млн
  10. Шакира - 35 млн

Список самых высокооплачиваемых актрис, по версии Forbes, возглавила Скарлетт Йоханссон, а актеров – Дуэйн «Скала» Джонсон.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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