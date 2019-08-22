Дуэйн Джонсон и Крис Хемсворт возглавили список самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes

Вскоре на экраны выйдет фильм с его участием «Джуманджи: Новый уровень». За него Скала получит до 23,5 млн долларов. Также он получает по 700 тысяч за каждый эпизод сериала «Футболисты» на HBO. Доход ему приносит и собственная линия наушников, обуви и одежды, которую он запустил с Under Armour.

За ним расположился 36-летний Крис Хемсворт, сыгравший Тора в «Мстителях». За участие в очередной серии эпопеи «Мстители: война бесконечности» Хемсворт получил 15 млн долларов. Годовой доход актера составил 76,4 млн.

В первую десятку самых дорогих актеров также вошли: Роберт Дауни-младший (66 млн долларов), Акшай Кумар (65 млн), Джеки Чан (58 млн), Брэдли Купер (57 млн), Адам Сэндлер (57 млн), Крис Эванс (43,5 млн), Пол Радд (41 млн) и Уилл Смит (35 млн).

Четверо из них (Хемсворт, Купер, Радд и Дауни-младший) сыграли в картине «Мстители: финал», фильм принес создателям 2,79 млрд долларов.

Брэдли Купер попал в рейтинг благодаря своему фильму «Звезда родилась», но от гонорара в 40 млн долларов он отказался, направив его на оплату работы Леди Гаги и продюсирование картины. Бюджет фильма составил 36 млн долларов, а заработал 435 млн.