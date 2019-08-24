Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes

Звезда сериала «Американская семейка» София Вергара заняла вторую строчку рейтинга с 44,1 млн. долларов. Почетную тройку замыкает Риз Уизерспун с доходом в 35 млн.долларов. Коллега Уизерспун по сериалу «Большая маленькая ложь» Николь Кидман находится на четвертой строке рейтинга (34 млн. долларов). На пятой позиции расположилась звезда «Друзей» Дженнифер Энистон с доходом в 28 млн. долларов.

В нашей галерее вы узнаете, кто еще попал в рейтинг самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes.