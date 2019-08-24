Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes

Американское издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых актрис года. На первом месте вновь расположилась Скарлетт Йоханссон, заработавшая за год (с 1 июня 2018 года по 1 июля 2019 года) 56 млн. долларов, что на 15,5 млн.долларов выше ее прошлогоднего дохода. Большую часть дохода актриса получила благодаря участию в фильмах киновселенной Marvel «Черная вдова» и «Мстители. Финал».
Звезда сериала «Американская семейка» София Вергара заняла вторую строчку рейтинга с 44,1 млн. долларов. Почетную тройку замыкает Риз Уизерспун с доходом в 35 млн.долларов. Коллега Уизерспун по сериалу «Большая маленькая ложь» Николь Кидман находится на четвертой строке рейтинга (34 млн. долларов). На пятой позиции расположилась звезда «Друзей» Дженнифер Энистон с доходом в 28 млн. долларов.
В нашей галерее вы узнаете, кто еще попал в рейтинг самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Globalookpress
Видео: YouTube
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