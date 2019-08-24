passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Скарлетт Йоханссон (56 млн. долларов)

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Авторитетное издание опубликовало рейтинг актрис с самыми высокими доходами за прошедший год.

Американское издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых актрис года. На первом месте вновь расположилась Скарлетт Йоханссон, заработавшая за год (с 1 июня 2018 года по 1 июля 2019 года) 56 млн. долларов, что на 15,5 млн.долларов выше ее прошлогоднего дохода. Большую часть дохода актриса получила благодаря участию в фильмах киновселенной Marvel «Черная вдова» и «Мстители. Финал».

Трейлер к фильму "Мстители. Финал"

Звезда сериала «Американская семейка» София Вергара заняла вторую строчку рейтинга с 44,1 млн. долларов. Почетную тройку замыкает Риз Уизерспун с доходом в 35 млн.долларов. Коллега Уизерспун по сериалу «Большая маленькая ложь» Николь Кидман находится на четвертой строке рейтинга (34 млн. долларов). На пятой позиции расположилась звезда «Друзей» Дженнифер Энистон с доходом в 28 млн. долларов.

В нашей галерее вы узнаете, кто еще попал в рейтинг самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Globalookpress

Видео: YouTube

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!