Филипп Киркоров сообщил о прибавлении в семье: «Совсем крохи»

Подарок стал ценным не только потому, что два прекрасных щенка теперь будут жить вместе с Киркоровым и его детьми, а также потому, что найти их в холодное время года было достаточно трудно. «Я знаю, что это была задача особой сложности! Ведь зимой щенки этой породы — большая редкость», — пишет он.