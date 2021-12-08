Филипп Киркоров сообщил о прибавлении в семье: «Совсем крохи»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Собак получила в подарок дочь артиста на свое 10-летие. Их Алле-Виктории преподнесли друзья короля российской эстрады рэпер Тимати со своей мамой Симоной и дочкой Алисой, а также Первый канал и телепередача «Модный приговор». «Урожайный декабрь в семье Киркоровых! Да! У нас прибавление в семье! 2 невероятной красоты далматина!» — сообщил счастливый отец семейства в своем аккаунте в Instagram.
Подарок стал ценным не только потому, что два прекрасных щенка теперь будут жить вместе с Киркоровым и его детьми, а также потому, что найти их в холодное время года было достаточно трудно. «Я знаю, что это была задача особой сложности! Ведь зимой щенки этой породы — большая редкость», — пишет он.
Порода собак также была выбрана неслучайно — вечеринка в честь дня рождения дочери исполнителя хита «Цвет настроения синий» была полностью посвящена мультфильму «Круэлла». Первым подарком от папы, который получила девочка, было платье точь-в-точь как у героини анимационного фильма. И вот теперь полноценный образ дополнили щенки далматинцы, которые фигурировали в данном фильме.
Фото: Instagram, Global Look press, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru