Во второй части передачи «Секрет на миллион» Филипп Киркоров в финале передачи открыл конверт. В нем лежал самый главный секрет его жизни, однако певец не побоялся обнародовать его. Как оказалось, в США на Филиппа Киркорова завели уголовное дело. Его обвиняли в смерти охранника Томаса Роджерса.

В казино Trump Taj Mahal, принадлежащем Дональду Трампу в Атлантик-Сити проходило шоу российского певца. Во время концерта Киркоров, спускаясь в зал к зрителям, оттолкнул с лестницы пожилого охранника. Тот упал, ударился головой и потерял сознание. После этого много лет мужчина страдал от головных болей, а в 2009 году во время очередной операции скончался. В сентябре 2009 года американский суд признал, что охранник пострадал из-за собственной ошибки в инструктаже во время работы на концерте. Киркорова оправдали: 51% присяжных решили, что смерть произошла из-за халатности Роджерса и 49%, что по вине Киркорова.

Филипп откровенно отвечал на вопросы ведущей Леры Кудрявцевой. «Все равно виню себя: если бы не столкнулся с ним, если бы не мой концерт, дядечка бы этот еще жил да жил», — признался он. Однако свидетелям, рассказавшим в суде, что охранник был в светоотражающей одежде и его невозможно было не заметить, он не верит.

«Если бы все было так, как описывают свидетели, я бы тут не сидел. За границей всё крайне серьезно, так просто в Америке не оправдывают. Я проходил как свидетель. Это мне урок большой. Я все 6 лет жил в крайне ужасном состоянии. Я был один, остался в Америке совсем один», — сожалеет певец. По его словам, это был самый ужасный период в его жизни. «Меня угнетало то, что я стал, хоть и не по своей воли, проблемой человека, с которым все это произошло. Беда началась с меня, но я не специально это сделал. Обязательно съезжу на его могилу», — рассказал Киркоров.

Выигранные деньги певец отдаст на благотворительность.

Фото: instagram.com