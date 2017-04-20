В прошлые выходные Алла Пугачева праздновала день своего рождения. На торжество были приглашены ее друзья и коллеги, многие пришли с детьми. Для малышей Примадонна устроила отдельный праздник: она организовала в одной из комнат замка в деревне Грязь игровую и пригласила аниматоров.

Лизе и Гарри Галкиным, Алле-Виктории и Мартинк Киркорову, Маргарите Шор и Наде Песковой очень понравился праздник — настолько, что последняя, по признанию мамы, уснула, не добравшись до подушки.

Дети с удовольствием падали в пороллоновые кубики и дурачились на подиуме:

Публикация от Маргарита Шор (@margaritashor)Апр 19 2017 в 12:05 PDT

Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial)Апр 19 2017 в 11:52 PDT

Малышка Надя Пескова обнаружила в себе талант. «Фуэте, пируэт или подготовка к четвертным прыжкам-покажет жизнь!!!», — прокомментировала ее экзерсисы мама, Татьяна Навка.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Апр 18 2017 в 12:37 PDT

«Просто чудо!» — прокомментировала Пугачева. «Это точно», — согласилась Яна Рудковская.

Во время праздника Алла Борисовна сама присутствовала в зале и поддерживала Лизу и Гарри, пока дочь певицы Жасмин обнималась с маленькой подружкой.

Публикация от Маргарита Шор (@margaritashor)Апр 19 2017 в 12:16 PDT

Самое важное в жизни — это детские улыбки и любовь, считает Примадонна. «Самый дорогой подарок!!!», — прокомментировала она стихотворение сына.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)Апр 15 2017 в 2:25 PDT

Фото: instagram.com