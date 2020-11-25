Феноменально похудевший и помолодевший Шура удивил поклонников новой внешностью
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера спортивной драмы «На острие» режиссера Эдуарда Бордукова. Картину зрителям представили исполнители главных ролей Светлана Ходченкова, Сергей Пускепалис и Алексей Барабаш, а также режиссер Эдуард Бордуков. Одним из первых фильм оценил певец Шура, позировавший фотографам на красной дорожке.
Феноменально похудевший Шура удивил своей изменившейся внешностью. Артист буквально растаял и утонул в черном объемном худи. Он опубликовал свои фотографии с премьеры в Instagram и получил множество комментариев от фолловеров.
«Все моложе и моложе», «А где тут Шура?», «Александр, какой Вы молодец, что похудели, Вам очень идёт, сразу помолодели», «Красивый вы стали, Александр! Молодцы! Так держать», «Выглядите шикарно!», «Лучший», «Красавчик», «Александр. Вы бесподобны», «Саша красавчик», «Похудел мой хороший», «Обожаю! Какой же ты классный», — пишут поклонники.
Напомним, не так давно Шура рассказал, что перенес операцию из-за обнаруженной грыжи желудка: «Это была 25-я операция в моей жизни. Я просто пошел сдать анализы вместе с подругой за компанию, проглотили «кишку»... И тут раз — и у меня онкология. Приходит медсестра и говорит, что мне через два дня на операционный стол. Оказалось, у меня в желудке была грыжа 13 сантиметров. Я 12 лет пил таблетки от изжоги и не подозревал, что у меня на самом деле такие проблемы. Онкологические болячки не болят, только когда они в четвертой стадии. Провели экстренную операцию». Вероятно, строгая диета, которой после операции придерживался артист, отразилась на его внешности.
Фото: instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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