Феноменально похудевший и помолодевший Шура удивил поклонников новой внешностью

В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера спортивной драмы «На острие» режиссера Эдуарда Бордукова. Картину зрителям представили исполнители главных ролей Светлана Ходченкова, Сергей Пускепалис и Алексей Барабаш, а также режиссер Эдуард Бордуков. Одним из первых фильм оценил певец Шура, позировавший фотографам на красной дорожке.

Феноменально похудевший Шура удивил своей изменившейся внешностью. Артист буквально растаял и утонул в черном объемном худи. Он опубликовал свои фотографии с премьеры в Instagram и получил множество комментариев от фолловеров.