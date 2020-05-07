Звезда 90-х Шура откровенно рассказал о новом онкологическом заболевании и экстренной операции

Выяснилось, что недавно Шуре пришлось перенести очередную операцию после того, как у него обнаружили онкологическое заболевание. «Это была 25-я операция в моей жизни. Я просто пошел сдать анализы вместе с подругой за компанию, проглотили «кишку»... И тут раз — и у меня онкология. Приходит медсестра и говорит, что мне через два дня на операционный стол. Оказалось, у меня в желудке была грыжа 13 сантиметров. Я 12 лет пил таблетки от изжоги и не подозревал, что у меня на самом деле такие проблемы. Онкологические болячки не болят, только когда они в четвертой стадии. Провели экстренную операцию», — рассказал певец.