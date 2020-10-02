Оксана Федорова показала редкое видео с дочерью-балериной

Оксана Федорова редко демонстрирует фото видео, касающиеся ее личной жизни. Модель предпочитает оставлять за кадром семейные снимки и лишь иногда радовать ими преданных поклонников. В этот раз Оксана решила порадовать фолловеров хореографическим выступлением подросшей дочери-балерины. Звездная мама показала фрагменты разметочной тренировки и, конечно, закулисный эксклюзив. Для выступления 7-летняя Елизавета облачилась в танцевальное платье цвета неба с цветочной вышивкой, а волосы ей собрали в строгий пучок. На сцене девочка показала несколько грациозных па под строгим руководством своих тренеров. Оксана особенно трепетно отнеслась к выступлению и с гордостью написала: «Моя королева».