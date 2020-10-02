Оксана Федорова показала редкое видео с дочерью-балериной
Фото: @fedorovaoksana / Instagram
Оксана Федорова редко демонстрирует фото видео, касающиеся ее личной жизни. Модель предпочитает оставлять за кадром семейные снимки и лишь иногда радовать ими преданных поклонников. В этот раз Оксана решила порадовать фолловеров хореографическим выступлением подросшей дочери-балерины. Звездная мама показала фрагменты разметочной тренировки и, конечно, закулисный эксклюзив. Для выступления 7-летняя Елизавета облачилась в танцевальное платье цвета неба с цветочной вышивкой, а волосы ей собрали в строгий пучок. На сцене девочка показала несколько грациозных па под строгим руководством своих тренеров. Оксана особенно трепетно отнеслась к выступлению и с гордостью написала: «Моя королева».
Фолловеры остались в восторге от видео спортсменки-дочки и написали слова поддержки звездной семье экс-«Мисс Вселенной»: «Оксана, какая Лиза умничка, скоро будем на нее ходить в Большой)», «Принцесса», «Такая умница! Утонченная и грациозная как мама», «Боже!!! Какая красота невозможная!!!», «Какая целеустремленность и сила воли)»,
Сколько нужно терпения и педагогу и маленьким балеринкам и, конечно, родителям. Боже, помоги выдержать! У нас прошел отчетный концерт в мастерской балета,
— написала Оксана Федорова.
К слову, недавно мы рассказывали, как Оксана Федорова показала элегантный образ в духе Кейт Миддлтон. 42-летняя «Мисс Вселенная — 2002» показала элегантный образ, напомнивший стиль герцогини Кембриджской.
А тебе понравилось видео с выступлением дочери Оксаны Федоровой? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @fedorovaoksana / Instagram
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